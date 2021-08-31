披荊斬棘的哥哥｜林志炫被網友嘲「倚老賣老」超討厭　傳唔玩退賽

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》自播出以來大受歡迎，其中有不少哥哥因為真性情的個性深受網友喜愛，亦有哥哥的個性卻令人刮目相看，而台灣歌手林志炫就是其中一位。他在團隊中按照自己的方式為隊員分配工作，認為在表演中大家「各司其職」就好，亦不太接受隊員的意見，讓不少網友覺得他「倚老賣老」指他超級討厭，大家都極想節目盡快淘汰他。

林志炫不受網友喜愛。（《披荊斬棘的哥哥》微博圖片）

在節目中林志炫﹑李雲迪﹑劉迦同李響一同組團為「藝術家組合」，然而在處理分配工作時，林志炫認為大家「各司其職」就好，但舞蹈家李響卻想在表演中有所突破，嘗試跳舞以外的東西，雖然林志炫明白他的所求，但似乎仍不接受他的意見，還表示：「我是裡面被安排唱的聲音是最出彩最亮的那一個，這對他們一點好處都沒有，還有可能會自曝其短。」而林志炫的想法似乎忽略了別人感受，讓不少網友覺得他太自以為是，總覺得他「倚老賣老」超級麻煩，還直言節目是團隊間合作，並不是搞個人表演賽，大家對他的行為不甚喜歡，希望能盡快淘汰他。而近日亦有消息傳出他將退出節目錄製，未知是否因為節目為他帶來不少負面影響，至今他並沒有任何回應，但同時有不少網友則支持他退賽。

林志炫不振受隊員意見。（影片截圖）

有消息傳出林志炫退賽。（《披荊斬棘的哥哥》微博圖片）