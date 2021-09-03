熊熊卓毓彤笑住承認私人影片外流　網民一面倒大讚：打從心底佩服

台灣性感女星熊熊（卓毓彤）去年風波不斷，先是爆出懷孕、和男友好事將近，卻又捲入不雅片外流風波，後來驚傳流產、婚事告吹，人生起伏動盪之大，讓外界都很錯愕，經過一段時間的沉澱，她公開坦言識人不清，更大方將這段往事在脫口秀活動上說出來，心理承受能力超強大。



薩泰爾娛樂先前舉辦大型脫口秀節目《炎上徐乃麟》，演出陣容包括曾博恩，徐乃麟，以及9位「火伴」，熊熊正是其中一位。在薩泰爾YouTube頻道分享的熊熊精華片段中，她提到當年徐乃麟在錄影時發火的影片流出時，她心裡很難過，「因為我比誰都更能夠體會影片被流出的感受！」

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大方並且笑看往事的態度，讓熊熊贏得大批網友讚賞，「自嘲是最高境界！這需要很大的勇氣」、「之前沒聽過熊熊，但看完炎上後是打從心底的尊敬和佩服」、「先給熊熊一個respect！」而熊熊也在薩泰爾頻道影片下留言感謝觀眾支持：「謝謝大家的鼓勵，我也相信我能夠越來越好的。」

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