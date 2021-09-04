吳若希唔使做《姊姊淘》　有TVB高層「照住」專攻劇集：好感謝佢

無綫新劇《旁觀者》今日（9月3日）舉行開鏡儀式，此劇由周柏豪及王敏奕主演，以及吳若希、羅天宇、馬貫東及連詩雅聯合演出，陣容相當鼎盛，為求逼真劇組更與深水涉搭建一個咖啡店實景，製作相當認真。



吳若希在《旁觀者》中飾演反派。（葉志明攝）

同時，《旁觀者》也是吳若希自2019年多功能老婆後，事隔三年後再次拍劇。她接受《香港01》訪問時，表示今次是她首次飾演奸角。她說：「我喺劇入面嘅「裝速」係會浮誇50倍。我個角色同周柏豪都係一齊喺孤兒院長大，佢做殺手都係我培養出嚟。」

吳若希表示角色演反派時，難度在於，笑的時候要收起個酒窩。（葉志明攝）

問到飾演反派的難度，她笑說最大難處在於笑容：「我諗我拍咗兩個星期先習慣到個唔露齒嘅笑容，最難嘅位就係導演同監製要我收起個酒窩，佢哋話：『妳（笑）唔可以有酒粒，一有酒粒就變咗吳若希。』」她說，還好最後也克服了這個難題。

珍姐（曾勵珍）是現任香港電視廣播有限公司（TVB，無綫電視）助理總經理（戲劇製作）。（資料圖片）

對於最近有傳聞稱「吳若希是高層珍姐的愛將」，她直言：「多謝珍姐！我好感謝公司一路而來都畀機會我，由我第一套劇開始都係珍姐畀機會，所以如果相傳呢一句說話係真嘅話，我都好感謝佢。因為大家都覺得珍姐好惡，但係喺我心入面佢係非常之caring（照顧人），我會覺得佢係一個非常之好嘅媽媽，真心嘅。我記我有一次屋企發生咗啲嘢，佢好似教女咁教訓咗我一下，嗰次令我記到而家，嗰樣嘢我係有嘢袋咗落袋，同埋佢教過我，做戲唔係咁簡單，而係諗點解要咁做，所以，如果（嗰句說話係真）係要多謝佢。」

點擊下圖睇更多：