同蔡嘉欣挑戰互相化妝　吳若希趁機報仇化到對方變孖潤腸？

吳若希（Jinny）同蔡嘉欣（Kayan）因為合作拍攝無綫（TVB）節目《姊妹淘》而鬧出不和傳聞，Kayan甚至質問Jinny「你以為自己真係《姊妹淘》一姐？」，引來網民熱烈討論。繼早前Jinny邀請Kayan一起拍片，意圖破冰之後，兩人又挑戰互相幫對方化妝，各自展示高超的化妝技術！



吳若希（Jinny）同蔡嘉欣（Kayan）挑戰互相幫對方化妝。（YouTube影片截圖）

片中Jinny幫Kayan化「復古港風張敏妝」，事緣不少人都覺得Kayan某些角度與張敏非常相似，而Kayan就幫Jimmy化個歐美妝，不過最後出來的效果就相當驚人！Jinny同Kayan全程都有點手忙腳亂，Kayan在眼妝方面「落重手」，將Jinny雙眉化到又高又「戚」，再用眼影及眼線加深輪廓，最後再來一個「M唇」，相當搞笑！

Kayan幫Jinny化歐美妝。（YouTube影片截圖）

而Jinny幫Kayan化的「張敏妝」亦不相伯仲，當中最出事的就是唇妝，搞到Kayan當場笑爆：「喂呀，勁似兩條豬潤腸框住個牙囉！原來吳若希嘅實力不過如是！我勁似嗰啲大腸包小腸，我從未見過如此樣衰嘅自己！呢個肯定係紙紮公仔妝，所以我哋嘅化妝技術整完幾百集《姊妹淘》都係咁。」

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