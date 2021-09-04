愛回家｜張明偉暫別賈明昇攝位上　補習社「執冚」全體要過檔？

在《愛．回家之開心速遞》中飾演「佐治」的張明偉，傳出離開劇組的消息，令不少劇迷都大感震驚。他接受訪問時更稱：「新官上任之後，以為會有好開始，結果......心灰意冷。我這種閒角，隨時都會突然消失。」似乎是感到懷才不遇，待遇不佳。有演員離開，除觀眾失去一個熟悉的角色，最大影響莫過於是劇情受影響。



佐治（張明偉飾）暫別劇組。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

日前（9月2日）一集「月下樹根」中，其實已經開始安排劇中另一靚仔賈明昇（鄒兆霆飾）擔重戲份，整集都是圍繞着他，講述他由「癡漢」角色迷戀熊心如（蘇韻姿飾）再變為暖男，從劇情亦可推測賈明昇將與熊心如成為新一對情侶CP。蘇韻姿接受傳媒訪問時更指自己相當期待「心如同明昇的發展」，特別是補習社的劇情。

賈明昇（鄒兆霆飾）上位。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

賈明昇（鄒兆霆飾）同熊心如（蘇韻姿飾）有感情線。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

另一方面，「天才聯盟補習社」的劇情線也受到一定影響。原因在於佐治（張明偉飾）在「補習社」中為主要角色，在金城安（周嘉洛飾）暫別劇組後，就只剩下熊心如、朱凌凌、Candy、艾頓壯幾位角色，不過待賈明昇上位後亦有轉機，如果眾人由「天才聯盟補習社」全體過檔至「明昇補習社」的話就可以解決問題，而賈明昇也可以順便接任佐治離開後的空缺。

傳大學線因為周嘉洛暫別而被cut。（網上圖片）

👇點擊下圖睇葉蒨文靚相👇

+ 65

葉蒨文（飾Candy）接受《香港01》訪問時，說：「我自己本身冇乜戲份，所以都冇問之後嘅劇情。其實Candy由第一集就已經喺度，中間真係好多場都係得行過或者一句對白，我都經歷過做路人甲嘅階段，所以我都唔問。老實講我都唔係好戲份，主要只係小綠葉咁輔助（襯托）其他角色。」她亦表示對將來的劇情不知情：「因為一個星期有七集，好多時都係早兩三日先收到劇本。」

傳聞原本古佩玲（飾申瑞素）被安排與「佐治」張明偉組成一對新CP。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

但講到影響最大的，可能就是在新主題曲MV出現的古佩玲（飾申瑞素），因為傳聞她的角色設定就是為了與「佐治」張明偉組成一對新CP，在「補習社」線中更會擔重戲份。如今張明偉突然離開劇組，剛剛出場的古佩玲很可能就成為「孤兒仔」了。

古佩玲在劇中飾演補習社老師「申瑞素」。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

古佩玲宣布再以另一角色回歸《開心速遞》劇組。（IG@kellyyygu_）

👇點擊下圖睇古佩玲靚相👇