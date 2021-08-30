愛回家｜盤點冇得回家嘅演員　有人比周嘉洛更被觀眾期待歸來

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演補習天王George「佐治」的張明偉日前在IG忽然宣布離開劇組，不少觀眾大呼不捨。作為一套長年的處境劇，《愛‧回家之開心速遞》有些角色難免會流失，有可能像周嘉洛這樣要出去拍正劇，又有可能演員已經離巢，當然也少不了是演員被醜聞所困而被迫暫停。
《開心速遞》播出直今，已經逾千集，超過200個出場角色，部份主演配角相繼離開劇組，不時有呼聲支持他們回歸，但仍未見他們回歸，當中三位最得人心的要角一直未再出現，網民都大呼可惜！更指沒有她們的《開心速遞》失色不少。
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