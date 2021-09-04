Penthouse 3︱大結局前添一主角死　用倒塌事故新聞片惹爭議

韓國狗血劇《The Penthouse 3》（頂樓3）昨天（3日）播出第13集，繼上集嚴基俊中槍慘死後，大結局前一集竟然再添一主角被賜死！而今集也揭開了原來金素妍扮癡呆，但最終被前夫尹鐘焄揭發。



下有劇透！！速逃傳送門

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Penthouse 3︱嚴基俊逃回韓國即殺人 最終下場比金素妍更慘

李智雅和朴殷碩逃離「赫拉皇宮」時相當驚險。（黃Viu煲劇平台截圖）

今集《Penthouse》承接上集嚴基俊死前啟動炸彈裝置，受傷的李智雅只剩三分鐘逃出，幸好朴殷碩及時抵達100樓。雖然二人及時逃出，只受了一點輕傷，但眼見「赫拉皇宮」一邊倒塌，場面相當緊張！可是劇中播出一段有關「赫拉皇宮」倒塌的新聞片段，卻被網民發現是真實發生在韓國光州大廈倒塌災難新聞片段，當時造成9死8傷，因而惹來批評。網民表示事故發生仍未夠三個月，劇組完全沒有考慮到公眾不安時，更對受害者不尊重。

由於網上批評聲音嚴重，劇組發聲明就事件道歉，表示將刪除相關畫面，再一次對光州事故受害者、家屬及所有觀眾道歉，並表示會進行內部徹查。光州大廈倒塌事件發生當時，正在拆卸的5樓大廈突然倒塌，並壓到樓面上多架車輛，造成9人當場死亡及8人受傷。

按圖重溫李智雅和朴殷碩逃離現場緊張一幕：

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「赫拉皇宮」三分鐘就被摧毀。（黃Viu煲劇平台截圖）

劇組直接採用真正災難新聞片段惹爭議。（微博圖片）

金素妍偷聽到女兒想對她下藥。（黃Viu煲劇平台截圖）

另一邊，金素妍扮癡呆的真相亦被揭開。原來金素妍早偷聽到女兒想對她下藥，因此假裝喝下有藥的紅酒後，趁女兒不為意到洗手間催吐，亦命秘書偽造假報告瞞騙所有人。可是事件首先被前夫尹鐘焄發現，他在追問金素妍時發生爭執，錯手越過矮牆墮樓。當初見到曾經心愛的男人流血不止，金素妍心急報警求助，但當她聽到尹鐘焄最後一句遺言卻是叫着舊女友柳真的名字，金素妍狠心離開現場。

尹鐘焄醒來後不但失明，更與金素妍時墜樓慘死。（黃Viu煲劇平台截圖）

李智雅以「恩星」誘金素妍親自公開真相。（黃Viu煲劇平台截圖）

由於金素妍女兒「恩星」不願意相信母親是對爸爸見死不救的人，李智雅和朴殷碩只好以她誘金素妍現身。金素妍在以為女兒被綁架的情況下，親口自首殺害尹鐘焄，在不遠處聽到一切的「恩星」崩潰，向警方告發自己母親是當初柳真殺人案的兇手。就在警車抵達時，金素妍突然用力推李智雅落崖。最後一幕可見，李智雅與柳真一樣墜海，生死將於下集的大結局公開。

「恩星」親自報告舉報金素妍。（黃Viu煲劇平台截圖）

李智雅被推下海，生死未卜。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖重溫金素妍自首一幕：