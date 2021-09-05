天目危機︱港台男神拍燒腦劇搶男主Fo　張孝全雙面人好恐怖

去年台灣推出一部燒腦劇《想見你》紅遍兩岸三地，沒想到最近內地的「湖南衛視」熱播同類題材的劇集《天目危機》同樣受歡迎，只有12集的劇情節奏緊張明快，令觀眾火速代入劇情中，讓不少網友激讚。而且飾演日本警察的苗僑偉更型到炸裂，雖則是飾演配角但完全不輸主角，憑其俊朗外形同好演技登上微博熱搜，更被網友激讚絕對是「型到世界盡頭」，被大家認證演警察角色最合適不過。

《天目危機》掀起追劇潮。（《天目危機》微博圖片）

過去「湖南衛視」一直熱衷製作與播放偶像劇，沒想到是次熱播的燒腦劇《天目危機》開播反應竟如此好，剛開始播放幾集而已累計播放量已經破1億人次收看，在網上口碑非常好。作為一部主打懸疑科幻的劇集，《天目危機》無論在劇情、音樂、背景等處理得細膩，第一集的劇情已經節奏緊張，由男主角張睿飾演的物理系博士李天，因為母親梅雪燕（龔慈恩飾）在日本的東京發生車禍捲入一宗神秘的平交道事故展開，為了了解知道母親發生何事，他親赴日本了解並調查，卻踏入有心人已設下的陷阱裡，從中認識日本警察山崎（苗僑偉飾），在互相合作下展開調查並發現一個驚人秘密。

劇情的展開由龔慈恩發生車禍開始。（《天目危機》微博圖片）

雖然苗僑偉並不是男主角，但他的演技同氣場根本已力壓男主角張睿，在劇中無論一個眼神同動作都特別吸睛，非常吸引人。而該劇在2019年拍攝的，當時的苗僑偉60歲，所以不少網友覺得他雖60歲但狀態非常好，笑言講他40歲都不為過，身上特別man的氣質演起警察上來好帶感。

苗僑偉飾演警察好型。（《天目危機》微博圖片）

每次查案都吃口香糖。（微博圖片）

在劇中以鬍鬚造型示人的苗僑偉，每當查案的時候他都有一個招牌動作就是吃口香糖，一邊咀嚼一邊想東西，再加上臉上神情嚴肅感，整個畫面超有魅力，不少網友其實都是為他而收看劇集，可見苗僑偉的魅力果真沒法擋。除了張睿、苗僑偉、龔慈恩之外，還有多位好戲之人參演，而台灣男神張孝全則在劇中出演一名記者，其將自己包裝得非常好，人前扮無知背底裡另一面卻嚇得驚人，讓觀眾意想不到的反轉劇情，演技備受大家肯定，看來他演懸疑劇的確吸睛，事關在去年其主演的推理劇《誰是被害者》亦大受歡迎，可想而知年紀愈長的張孝全可能性愈來愈高。

張孝全在劇中的角色有好大變化。（《天目危機》微博圖片）