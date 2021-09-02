廣電總局出辣招整頓娛樂圈　推8規條強調明星子女不得出鏡

近半年多以來內地娛樂圈有不少明星接二連三出事，從年初的鄭爽代孕棄養風波﹑吳亦凡涉強姦﹑霍尊桃色醜聞﹑錢楓涉下藥性侵等，引起多間官媒指責並遭到行業封殺。今（2日）廣電總局方面就這一些失德藝人發出進一步的聲明，例出8項規條整治行業風氣，隨即登上微博熱搜引起廣大討論。

近半年多以來內地娛樂圈有不少明星接二連三出事。（視覺中國﹑鄭爽微博圖片）

為了進一步加強管理藝人失德同「飯圈」亂象的問題，廣電總局就發出8項規條清楚講明，第一「堅決抵制違法失德人員」，對於違背公序良俗﹑言行失德失范的人員堅決不用。第二「堅決反對唯流量論」，不得播出明星子女參加的綜藝節目同真人騷。第三「堅決抵制泛娛樂化」，表明要嚴格把握演員同嘉賓的選用並堅決杜絕「娘炮」等畸形審美。第四「堅決抵制高價片酬」，強調要嚴格執行演員同嘉賓的片酬規定與片酬管理告知承諾制度。第五「切實加強從業人員管理」，表明主持人需要主持證才可以主持。第六「開展專業權威文藝評論」，表明要嚴肅客觀評論節目，用科學去看待收視率。第七「充分發揮行業組織作用」，表明需要加強思想政治﹑職業道德等的教育培訓。第八「切實履行管理職責」，對違法失德﹑造星炒星，泛娛樂化堅決說「不」，要做到充滿正能量的廣播電視同網絡視聽空間。

廣電總局發出8項規條。（微博圖片）