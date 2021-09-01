趙薇出事疑牽連旗下藝人被封殺　王智新劇開機前被換角？

內地女星趙薇日前被發現過去拍攝的影視作品遭到多間平台下架，引起外界許多猜測。沒想到因為她的事件疑牽連旗下藝人王智，導致她原本有份主演的劇集疑遭到換角，錯失一個走紅的機會。

趙薇被封殺原因未明。（視覺中國）

現年39歲的王智出道多年，演藝事業一直浮浮沉沉，直到2015年出演電影《夏洛特煩惱》飾演秋雅一角，才使她開始為人熟悉，更被網友封為「國民初戀」。而在去年時份她參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐》後，名氣及話題度隨之增加，迎來事業的新高峰。其在另一外檔節目《演員請就位》中，因為出色的表演又獲得導師之一的趙薇相中，將她簽入公司成為旗下藝人。

王智簽了趙薇之後工作量增加了好多的。（王智微博圖片）

遇上伯樂的她演藝事業越做越好，早前爆出她好不容易接到電視劇《護心》出演第二女主角，沒想到被老闆趙薇牽連，據內地媒體指她已被各劇組列為「高風險藝人」，所以劇集在日前進行開鏡儀式時，未見王智出現，而且背景版被發現用膠帶遮掩了某處，被猜測疑是王智的姓名。而網傳她的女二角色將由演員楊蓉接替，而網上亦有名單顯示楊蓉的確會出演該劇，看來王智的演藝事業走得的確艱辛。

有傳楊蓉頂替王智，背景版疑遮了王智姓名。（楊蓉微博圖片﹑劇《護心》微博圖片）