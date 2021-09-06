謝霆鋒退加拿大籍獲美女網紅激讚「真中國人」籲黃安劉樂妍棄台籍

內地近來為了整肅娛樂圈，繼出許多限令，其中「限籍令」傳得沸沸揚揚，擁有加拿大國籍的港星謝霆鋒面對國籍的質疑，他接受央視訪問時說：「我在香港出生，所以我本來就是一個中國人。其實我已經在申請退掉加拿大國籍了」。財經網美胡采蘋對此表示，謝霆鋒真的好有種，真中國人，呼籲黃安、劉樂妍跟進，立刻拋棄台籍！



陸網瘋傳內地將實施「限籍令」，並且流傳一份7人名單，包含美國籍劉亦菲、加拿大籍謝霆鋒、美國籍潘瑋柏、美國籍王力宏、加拿大籍趙又廷、新加坡籍李連杰，以及英國籍張鐵林等人。繼大導陳凱歌21歲兒子陳飛宇在7月底時證實已放棄美國國籍後，謝霆鋒也透過官方表明自己的國籍，「我在香港出生，所以我本來就是一個中國人」，坦言看到相關評論也會受到影響，「其實我也已經在申請退掉加拿大國籍了。」

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胡采蘋6號在臉書「Emmy追劇時間」粉專發文，她大讚謝霆鋒說他「真的好有種，真中國人」，更希望能帶動外國藝人入籍中國的轟轟烈烈行動。她接著點名呼籲黃安、劉樂妍跟進，「立刻拋棄中華民國國籍，中華民國在中華人民共和國歷史上是一個已經滅亡的政權，而且你們也不喜歡台灣天天罵台灣，還是趕快入籍PRC，不要再怯於做一個堂堂正正的中國人，張亞中主席也會支持你們。」

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