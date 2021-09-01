網傳內地「限籍令」點名9星包括謝霆鋒　李連杰王力宏孫燕姿上榜

大陸演藝圈風波不斷！先前男星吳亦凡被捕，女星鄭爽因逃漏稅遭重罰，就連演活電視劇《還珠格格》小燕子的女星趙薇都被因曾披日本軍旗遭全面封殺，影視作品和官方微博一夜消失，肅清效應似乎擴大中。近來網傳一份「限籍令9人名單」，直指這些明星難以再站上大陸舞台，包括自台發跡的「台灣3男神」王力宏、趙又廷、潘瑋柏都被點名。



▼▼▼網傳名單中點名的明星▼▼▼

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微博近日傳出一張限籍令名單，直言「國家廣電總局出台（推出）限籍令，開始限制外籍明星」。其中不乏從台灣發跡的男女明星，包括王力宏（美國籍）、潘瑋柏（美國籍）、韋唯一（德國籍）、李連杰（美國籍）、謝霆鋒（加拿大籍）、趙又廷（加拿大籍）、劉亦菲（美國籍）、孫燕姿（新加坡籍）、張鐵林（英國籍），不過名單仍未由官方證實。

這份9人名單說明，上述加入外國籍的明星們很難再出現於大陸舞台。論壇PTT鄉民們議論紛紛，「全部都是外國人」、「我以為那幾個都台籍很多很意外」、「台灣3男神都不是台籍」、「好幾個都是外國人呢」、「全部都是外國人吧，不是好幾個」、「怎麼沒有彭于晏」、「孫燕姿一直都是新加坡人，硬要凹別人變大陸人嗎」。

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