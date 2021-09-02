謝霆鋒劉亦菲李連杰會因外籍受限嗎？　負面清單出爐劃定官方紅線

近來娛樂圈整頓，內地網絡瘋傳不同版本的封殺名單、謠言四起。國家廣播電視總局辦公廳在周四（2日）發布通知，列出四大「堅持」，分別是堅決抵制違法失德人員、堅決反對唯流量論、堅決抵制泛娛樂化、堅決抵制高價片酬。對於抵制及整頓方向明訂了「官方標準」。



娛樂圈封傳封殺名單、限籍令

8月開始，吳亦凡因涉強姦罪被北京警方拘捕、張哲瀚因參拜靖國神社掀起爭議，微博被封，隨後鄭爽因逃漏稅遭重罰，趙薇影視作品下架，肅清效應似乎擴大中。近來網傳一份「限籍令名單」，其中，劉亦菲、潘瑋柏、王力宏被指美國籍；張鐵林則是英國籍；加拿大籍的謝霆鋒、趙又廷和新加坡籍的李連杰都被點名。（延伸閱讀：網傳內地「限籍令」點名9星包括謝霆鋒 李連杰王力宏孫燕姿上榜）

除此之外，由於８月開始被封殺藝人理由各異，各種流言謠言也傳出，針對什麼樣的藝人該被封殺，封殺標準為何引發廣大討論。微博成為「粉黑（粉絲和黑粉）大戰」，明星粉絲互挖對手明星的過去言行，哪些言行可能觸碰紅線，開啟「挖墳式」審查。雖一定程度也達成對「野蠻生長」的娛樂圈資本、「不修藝德」藝人的威嚇效果，但也導致網絡空間烏煙瘴氣，娛樂圈風聲鶴唳。

官方給出四大堅持

國家廣播電視總局辦公廳在周四（2日）發布《國家廣播電視總局辦公廳關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》。該通知提出四大堅持，包括「堅決抵制違法失德人員」、「堅決反對唯流量論」、「堅決抵制泛娛樂化」、「堅決抵制高價片酬」，在輿論發酵混亂的情況中，對於抵制及整頓方向明訂了「官方標準」，也是變相在謠言每天飛的輿論場中「闢謠」。（延伸閱讀：廣電總局列明「負面清單」從嚴整治 禁偶像養成節目杜絕「娘炮」）

《青春有你3》粉絲為了支持偶像「倒牛奶」引發浪費食物的爭議，後節目停播。(微博)

細究近年內地官方對與內地藝人相關的輿論、飯圈亂象都採取一定模式：在相關輿論如滾雪球般網絡聲量越來越大，由官方出面下「定論」，而後「犯法的走法律途徑」「失德藝人」則就其情況處理。而在此次通知發出後則明定官方對「抵制」的標準，也相當於破除「限籍令」等多個封殺名單的網絡謠言。

該通知也強調，要進一步加強文藝節目及其人員管理。中國演出行業協會則發布《關於加強演藝人員經濟機構自律管理的公告》，提到藝人經紀經濟機構應該承擔藝人教育管理責任，嚴重失職失責、縱容違法失德行為的經紀機構今後也將受到行業自律懲戒。

「失德、娘炮、低俗」標準引發討論

但在官方標準出來後，「違法」能依靠法條來判定，針對何謂「失德」則有了許多的討論，什麼樣的藝人該「對號入座」?引發許多討論。

此外，在「堅決抵制泛娛樂化」方面，提到要把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕「娘炮」等畸形審美。堅決抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗「網紅」、無底線審醜等泛娛樂化傾向。對於何謂「娘炮」「低俗網紅」?亦有解釋空間。

而從此波的娛樂圈整頓不難發現，內地對明星要求除要走向「靠作品說話」反對唯流量論以外，也要求明星需承擔其公眾楷模的社會責任，追求成為「德藝雙馨」以「人民為中心的「新時代文藝工作者」。