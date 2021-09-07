54歲白靈玩SUP著性感比堅尼曬螞蟻腰　條褲濕水「自己跌落嚟」

54歲白靈個性率真，擁有火辣身材的她常穿著風格大膽的服裝，去（2020）年她披上自製戰袍出席金馬獎，將自信身材露到極限，還在裙擺縫上「愛LOVE和平」字樣，成為紅毯焦點。時常透過社群平台分享日常生活的她，5號PO出她嘗試立式划槳（SUP）的過程，還曬出一系列比堅尼辣照，讓大批粉絲忍不住直呼「太性感！」



白靈日前在IG分享，她即將出演一部新片，在戲裡將飾演一名醫生，還開心說道「演醫生也能很性感吧！」她還貼出近日去嘗試立式划槳的畫面表示，這實在太有趣了，因為她完全無法控制自己前進的方向，還不斷落水掉進海裡。

條褲濕水「自己跌落嚟」！點圖放大看54歲白靈玩SUP性感照👇👇👇

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畫面中可見，年過半百的白靈身材相當火辣，總是自信秀出身材的她，這天穿著寶藍色的比堅尼，襯托出一覽無遺的S曲線，不僅擁有纖細小蠻腰，連膚況也保養得宜，讓大票粉絲都留言狂喊「太性感」、「我愛每張照片」、「我的天，太驚人了」。

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一系列辣照中，白靈有幾張照片呈現「褲子脫一半」的狀態，她也分享，因為落水很多次，褲子變得又重又濕，穿著會很不舒服，雖然想把褲子直接脫掉，但當時風很大又很冷，只好將褲子脫一半，才會出現這隨意又性感的照片。

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