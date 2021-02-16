白靈爆曾跟《鐵甲奇俠2》反派拍拖　更試過「男友最細只得16歲」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-16 15:14

美籍華裔女演員白靈繼2019年上映的《墮胎師》再跟陳果合作，獲得金馬獎最佳女主角的提名，親身去到台灣參戰，而白靈不論在紅地氈還是頒獎典禮都搶盡風頭，鏡頭的焦點都落在她的身上，因為她打扮向來性感、獨特，她亦不諱直言指自己身邊不乏追求者，原來她跟《鐵甲奇俠2》的反派都有過一段情！

白靈在去年的金馬獎紅地氈上勁搶眼。（影片擷圖）

白靈過往曾公開承認跟《鐵甲奇俠2》的反派米奇洛基（Mickey Rourke）拍過拖，她早前接受訪問更有講到，跟自己拍拖的男朋友大部分都很年輕，最細試過有位是16歲！

白靈曾跟《鐵甲奇俠2》的反派米奇洛基（Mickey Rourke）拍拖。（《《鐵甲奇俠2》電影劇照》）

其實白靈跟米奇洛基在《The Legion》中曾合作，去年4月份時全球正受新冠肺炎籠罩着，所以白靈在電影公開前都有講到「因為這是一部講勇敢，講勇氣，講正能量和英雄主義的故事，我想借此把這部影片獻給我們正在前線工作的護士醫生們，獻給在家隔離的朋友們。」

《The Legion》講述一個古羅馬戰爭時期的著名故事，白靈在戲中飾演一位愛上羅馬最強大、勇敢且富有智慧的將軍（米奇洛基飾），一直在他的身邊幫助他，並在最危險的關鍵時刻，以她獨特的智慧引導將軍讓他改變了初衷的戰略，冒著犧牲他和整個軍隊的生命的危險，以她的方式出了最後一場生死戰役，最終的結果是改變了羅馬帝國的歷史。

據知白靈的追求對象很多都是後生仔，歷任男朋友多數約18歲至23歲左右，最小更試過有16歲，更試過有人跟她搭訕：「姊姊，我19歲，能追求妳嗎？跟妳交朋友嗎？」而在有人問她幾歲時她回應：「26歲。」但她又指出人不是用年齡來訂而是心態。

其實較早前白靈在訪問中都有提及過自己的情史，一腳搭多船、一夜情等通通都試過，更交過88個男朋友，成功一腳搭多船的原因是因為男朋友都身在不同的國家，平時透過上網來聯繫。白靈的歷任男友包括：Lionel Richie、Damon Elliott、Bill Maher、Chris Isaak、Mickey Rourke、J.R. Rotem、Nick Carter以及Thomas Jane，她曾講到自己去了荷里活後有很多人追求她，當中不乏荷里活明星，就連荷里活着名製片人都有對她展開追求，有製片人男友曾提出以「一年兩部戲」為條件要她收心留在家中，但「花心」的白靈還想出去玩，亦未有結婚的打算。

白靈到現在還是有很多人追求！（Instagram@iambailing）

白靈更爆料指出近年有個後生又出名的NBA球星追求她，不過就因為對方不太禮貌，令她不想再加以理會，同時證明白靈仍然非常有市場且很多選擇！

究竟為何白靈如此深得外國人的喜愛呢？其實她擁有單鳳眼、性感、紅唇等等外國人對華人的既有印象，普遍外國人認為這就是東方美人，加上她的性感、自由、不受拘束的性格，更加容易吸引男性，她亦曾講過「女人不應該追求男人，只有吸引男人主動去追求她」，即便白靈已經54歲，還是有很多人想排隊追求她。

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