這就是潮流 | 選手設計婚紗致敬梅艷芳　何超蓮讚：很有那個感覺

由何超蓮（Laurinda）擔任固定嘉賓的潮流節目《這！就是潮流》已播出大半，最新一集中，以「Z時代婚禮」作為主題，六強選手與返場選手兩兩組隊，利用「紗」面料，打造男女各一套婚紗禮服，並拍攝大片。



超蓮在內地的首個常駐真人騷。（微博@何超蓮Laurinda）

當中選手酸痞與搭檔「夫人不吃魚」的婚紗禮服可謂驚艷全場，兩人打造了一套致敬梅艷芳的婚禮舞台。女方的婚紗參考梅姐人生中最後一場演唱會「梅豔芳經典金曲演唱會」上，表演最後一首《夕陽之歌》時的白色頭紗為原型，再融入新的設計，而酸痞本人的髮型則來自梅姐與哥哥張國榮在2002年舉辦的「極夢幻演唱會」上，最後一次同台的造型。

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對此，何超蓮見到之後便讚不絕口：「我好感動啊，你們剛出來我雞皮疙瘩都起來了，因為梅艷芳最後一場演唱會我在現場，然後我看到過她穿的那一條裙子，所以其實我覺得你能復刻成這個樣子，而且一天之內的（時間），真的很厲害。就真的很有那個感覺。我不知道是你們剛剛燈光的問題還是怎麼樣，反正你剛一走出來，我就（感覺）真的梅艷芳，好厲害。」一邊憶述一邊評價，超蓮似乎也很是感觸，更有些眼濕濕，她續指道：「對於Z時代，然後你的見解就是，不一定是要嫁給愛情，就是可以是嫁給自己的舞台，自己的事業，自己。我覺得這個理解非常的棒，然後我覺得，實在是太驚喜了，完成度也很高，我超級喜歡。」

2003年9月，梅姐對外證實患上子宮頸癌之後，舉辦了一連8場的「梅艷芳經典金曲演唱會」，作為同歌迷的告別。梅姐請劉培基為自己做一件婚紗，她說自己最需要的都沒有得到，在最後想要一件自己的婚紗，就算沒人娶也好。而劉培基曾在訪問中表示，這件婚紗是一件「死別」的婚紗，在他的設計生涯中，幾乎向其用盡了心中所有的愛，是一生中最好的作品。由於沒有新郎，沒有人掀開頭紗，因此劉培基設計只能看到梅姐一半的臉，他解釋有「帶點要走的感覺」，自認是神來一筆，也是一件淒美的婚紗。

這件婚紗經典又淒美。（VCG）

點擊下圖回顧梅姐最後演唱會的部分造型：