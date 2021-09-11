Jennie@BLACKPINK代言CK影性感床照卻不低俗　輕露螞蟻腰曬健康美

在今年8/8號正式迎來出道五週年盛大時刻的現象女團BLACKPINK、不僅其紀錄電影《BLACKPINK THE MOVIE》受到粉絲的熱烈期盼，將於9/10號推行個人首張作品《LALISA》的Lisa甚至宣傳貼文一在instagram上曝光、短短一天便吸引「千萬次」觀看和近20萬人留言，著實能想見BP四人在世界樂壇上的影響力。



而在稍早，有「人間香奈兒」之稱的BLACKPINK成員Jennie也因為再度合作CALVIN KLEIN拍攝企劃的關係，又讓社群媒體掀起討論熱潮，激讚著這幾組絕美照片。

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其實在之前、Jennie就已經為CALVIN KLEIN演繹過多組照片，且在五月那篇她性感身穿CALVIN KLEIN並呈現美背的貼文，更引發近90萬人點讚。這次CALVIN KLEIN再與 Jennie 合作一起呈現2021的品牌秋季企劃，除了是穿上Modern Structure Lightly Lined Triangle Bralette展現居家休閒感，也為該形象拍攝影像，而絕美的風範便引發鄉民大讚“女神真的太完美”、”心跳直線上升”等話，給予此企劃高度評價。

同場加映：2021韓星YouTube排名︱金鍾國兩個月擠身第8 Jennie原來不是冠軍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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