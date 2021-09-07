既然有更適合短髮的女星，當然亦有難以離開長髮Comfort Zone的女星！人氣韓團BLACKPINK成員Jennie近日公開自己為雜誌拍攝的新短髮造型，令一眾網民不禁驚嘆一向輕鬆駕馭各造型的她原來同樣會中伏！除了Jennie，還有不少女星同樣一剪短髮便仙氣盡失！



Jennie近日公開自己為雜誌拍攝的新短髮造型。（Instagram@jennierubyjane）

Jennie公開為雜誌拍攝的造型照，黑色短直髮配上煙燻妝，感覺跟平時截然不同。不過網民們似乎不太受落，認為此造型相當顯老，亦令她的臉看起來更大。想不到平時形象百變的她，都有駕馭不了的時候。

Jennie以外，中韓兩地均有不少女星有同樣情況——一剪短髮便把氣質一同剪走。例如以韓劇《金秘書為何那樣》為人所知的演員朴敏英，短髮造型雖然可愛，卻沒有了女人味和溫柔的感覺。而范冰冰亦有同樣問題，剪髮後露出頸部更成了顯老的關鍵……

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看完以上例子，相信大家都體會到嘗試新造型前真的務必三思而後行，否則留下黑歷史真的後悔莫及。

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除了元華之外，香港有不少老戲骨在外國都十分有人氣，例如曾被TVB Hea用的羅莽，在美國黑人心中有特殊地位，更有一個運作超過30年的fans club，亦搞過fans meet，連羅莽本人都大為驚訝。

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