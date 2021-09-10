山河令｜被挖日本旅行疑參拜神社　龔俊：以前不曾未來也絕不會

憑劇集《山河令》走紅的內地男星張哲瀚，早前被網友挖出曾在日本靖國神社拍照，還上貼一張「旭日旗」改裝車照片，因此被質疑其「親日」，一夕之間盡毀演藝事業，遭到業內全面封殺。事件剛過去不久，該劇的另一男主角龔俊，近日又被網友挖出曾在日本旅行時拍攝的Vlog片段中，眼見其現身於「京都靈山護國神社」，所以質疑他參拜神社，引來廣大網友不滿。

張哲瀚被網友質疑「親日」 。（《山河令》微博圖片﹑微博圖片）

從龔俊拍攝的Vlog可見，他打扮優閒現身一處背景印有「京都靈山護國神社」的石碑外吃雪糕，因此被質疑參拜該神社。據內地媒體報導指，該神社的官網介紹，被發現原來是為了紀念曾參與二戰的部分日本士兵而建造的，還強調了日本「戰鬥之偉大、士兵之冤屈」意念，美化了日本的侵略史。所以引起廣大網友不滿，指責龔俊吃雪糕為何偏要在此神社吃呢？

龔俊現身的背景印有「京都靈山護國神社」的石碑。（微博圖片）

眼見事件愈燒愈熱，龔俊就透過工作室發出聲明，指龔俊當時人在清水寺的熱門商業街附近的二年坂、三年坂買雪糕，大家所見到的「京都靈山護國神社」只是路標而已，他距離神社的所在地還有一段距離，證實他沒有踏入過神社。強調他熱愛祖國，時刻謹記國家大義，不忘初心，已委託律師取證，向有心人依法追責，絕不姑息。而他本人亦在個人微博表示：「以前不曾，未來也絕不會進入。」

工作室發地圖澄清。（微博圖片）