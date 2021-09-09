韓偶像粉絲團被禁言韓媒質疑玩針對　中駐韓大使館發聲回應

隨着內地推出「清朗行動」訂立10條限令，以整頓娛樂圈同飯圈的亂象，的確令到明星們同粉絲都謹言慎行。但仍然有部分粉絲不將規條放在眼內，近日更集資包下專機為偶像BTS成員JIMIN（本名朴智旻）慶生，沒想到此舉引來「微博管理局」關注，對於有粉絲團發起的集資活動帳號，一律遭到禁言60天,並對於相關違規的博文進行清理。
除了JIMIN的粉絲團外，「微博管理局」還列出多個同類「非理性追星應援內容」的名單，同樣被處置禁言60天，包括EXO﹑防彈少年團﹑張元英﹑吳世勛等。讓韓國媒體直批中方整頓娛樂圈的亂象似乎在針對韓國，對此中國駐韓國大使館就對此作出回應，事件一度登上熱搜備受討論。
據中國駐韓國大使館發言人作出回應，針對韓媒的批評同質疑，中方表示有關行動針對的只是全部都是有悖公序良俗﹑有違法律法規的言行，強調不會影響中國同任何國家的正常交流。
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