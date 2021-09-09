楊紫肖戰流量劇遭延播同新政策有關？　９月份多套劇集零頂流助陣

隨着內地娛樂圈作出整頓，不少明星亦透過工作室發聲支持官方推出的「清朗行動」，實行共同打造充滿正能量的網絡環境。然而，在這個敏感時刻微博熱搜榜上亦較少出現了有關明星字眼的熱話，除此之外還被網友發現9月份播出的片單（電視劇）上幾乎清一色零流量明星作品，更多的是帶出正能量題材的劇集，不禁讓大家猜測應該與近期推出的政策有關。

原本楊紫有兩劇播出，可惜最終遭到禁播同延播。（微博圖片）

原本已被安排在暑期檔播出的古裝劇《青簪行》﹑《餘生，請多指教》，沒想到前者因為男主角吳亦凡涉強姦一事被禁播，而後者在劇集開播的前三天就宣佈延播，讓大家猜測應該與男女主角流量身份有關，因為肖戰同楊紫同屬頂級流量明星，而在廣電總局訂立的8項新規條中，其中列明「堅決反對唯流量論」﹑「堅決抵制泛娛樂化」等，要求嚴格把握演員的選用同表演風格等，所以《餘》劇才被延播。

《啟航當風起時》帶出了國家快速發展的重要時刻。（《啟航當風起時》微博圖片）

在流量劇被禁播的同時，有網友發現接下來播出的劇集大多都是充滿正能量題材的。就好似在9月14日播出的《啟航當風起時》，該劇由吳磊﹑侯明昊﹑毛曉慧等人主演，主要講述在90年代開始，隨着國家改革開放，有兩位青年看準電腦網絡的商機，同團隊自主研發成功，慢慢從草根蛻變成成功的商業奇才故事，同時見證了那時國家快速發展的重要時刻。

《你好檢察官》展現了青年人應承擔責任同使命的正能量元素。（《你好檢察官》微博圖片）

還有於9月8日已正式開播的《你好檢察官》，由孫怡﹑張昊唯等人主演，該劇以80﹑90後的角度切入，講述在新時代下的青年檢察官，在職場上如何以公平公正的正義手法前行，展現了青年人應承擔責任同使命的正能量。

《光芒》帶出了利民興國的故事。（《光芒》微博圖片）

同一日還有劇集《光芒》的開播，由張新成﹑蔡文靜等人主演，該劇是一部民國題材的厲志的劇集，主要講述一名出身寒微的男子，因進入銀行業工作獲得賞識成為成功人士後，盡自己微薄力量利民興國的故事，帶出不畏艱難以真誠為本的信息給觀眾。還有《一剪芳華》﹑《舍我其誰》﹑《再見啦！母親大人》等，清一色都是帶出溫暖色彩的故事。

多部將播出的劇集都是充滿溫暖色彩的故事。（微博圖片）