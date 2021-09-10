披荊斬棘的哥哥 | 張晉李承鉉成CP？　蔡少芬：我的快樂他們不懂

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》播出以來廣受好評，32位哥哥的全能表現令人留下深刻印象。在二次公演結束後，陳輝、MC JIN、劉端端惜別舞台，全場陷入一片淚海！



陳輝、MC JIN、劉端端惜別舞台。（視頻截圖）

在本周的「第二十五小時演唱會」中，張晉x李承鉉部落在上半場賽事派出張淇、白舉綱、霍尊（已退賽）三大實力Vocal打響頭炮，以一曲《悟空》完美演繹傳統味道，順利斬獲第一名，為團隊打下強心針！

張淇（左）、白舉綱（右）都是實力唱將。（微博@披荊斬棘的哥哥官微）

在下半場賽事中，「晉爸」張晉與李承鉉等成員合體，並取名「快樂基因」，以俏皮的踢躂舞結合百老匯歌舞表演，帶來精彩絕倫的《鞋子特大號》，成功帶領全場觀眾走入了一場視聽盛宴！雖然只得到第三名，但總成績排名第一，全員安全，不過張晉竟公然在節目上直呼別人為老婆！

《鞋子特大號》創意十足。（微博@披荊斬棘的哥哥官微）

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事緣李承鉉同張晉聯盟後，大讚對方令人驚喜：「他就像我們這個大家族的爸爸，因為晉哥很穩重，他是像爸爸會很有包容的這一面。然後我就是這個媽媽的角色，照顧他們情緒上的一些東西。」

表演完後，李承鉉更大叫張晉「老公」，張晉也搞笑回應：「隆重介紹我的太太！」事後還表示：「我覺得他形容得挺準的，就是不知道他太太（戚薇）跟我太太有沒有意見。」對此，「正宮」蔡少芬（Ada）馬上宣示主權，並在微博隔空回應：「沒想到你披荊斬棘沒多久，就已經老婆孩子都有了！但是我的快樂他們不懂！」惹得網民笑指：「你老公魅力太強大」、「你們家愈來愈人丁興旺」等。