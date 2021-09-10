披荊斬棘的哥哥 | 黃貫中組唱竇唯作品燃爆全場　二次公演竟包尾

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》結束第二次公演——「第二十五小時演唱會」，在下半場的表演中，四大聯盟部落繼續展現各自實力，除陳輝x歐陽靖（MC JIN）組帶來聲樂曲目之外，其他三組都是表演曲目，但結果卻不盡人意。



黃貫中（Paul）聯同面孔樂隊主音陳輝、MC JIN以及黃征演唱竇唯作品《明天更漫長》，這是8首歌中，唯一一首搖滾樂，對此，阿Paul也非常開心，表示終於可以表演竇唯的歌，更透露自己同竇唯的淵源：「我其實認識他應該有三十年吧，黑豹樂隊去香港的時候，我們經紀人是同一個人，我們在同一家公司裏面，能不熟嗎？所以這一次有機會做這首歌，也是一種緣分。」

然而，對於中文不太好的MC JIN來講，駕馭這首搖滾樂有些難度，尤其是當中比較繞口的歌詞「不想再去嘮嘮叨叨嘮嘮叨沒完沒了」，MC JIN更壓力大到喊，幸好有隊員們的鼓勵和提點，而他也幫助隊友Rap部分，大家共渡難關。

繞口的中文歌詞對MC JIN而言挑戰非常大，他忍不住喊，同時也自我鼓勵。（視頻截圖）

《明天更漫長》以工業風打造，搖滾與Rap相結合，感染力十足，全場氣氛high爆，熱血沸騰。在結束表演後，陳輝還在台上帶領大家唱起Beyond的《海闊天空》，令人血脈賁張，唯一的缺點，就是打光不太好。

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可惜，《明天更漫長》在下半場中依然只獲得第四名，加上上半場的表演曲目《被馴服的象》也是排名第四，因此總成績包尾，隊內人氣最高的三位言承旭、張雲龍、Paul不用淘汰，剩下的六人中自行決定三人離開。

看到結果後，隊長之一的陳輝第一個舉手示意離開，非常有擔當，隨即另一位隊長MC JIN也立即表示同陳輝「same thinking（一樣的想法）」，緊接著演員劉端端也舉手「OK，我！」另一位歌手黃征則希望代替劉端端走，於是兩人便開始「你爭我搶」，最終由猜拳勝出的一方決定，劉端端、陳輝、MC JIN暫別節目。而整個過程中，只有麥亨利、獒犬沒有出聲，原本兩人的存在感就不太強，亦沒有突出的實力，加之獒犬由第一集至今依然排名最末，因此網友認為最應該淘汰的是這兩人，對此忿忿不平：「說實話，獒犬和麥亨利最後一聲不吭的樣子，即使你們留下來了，那個印象分也是非常差了」、「獒犬麥亨利怎麼有臉留下的？？？我要氣死了」、「麻煩獒犬麥亨利趕緊走，拖隊伍後腿，讓厲害的人因為義氣代你們背鍋」等，對於這樣的賽制也非常不滿。

32位哥哥個人喜愛度排名，當中霍尊退賽。（視頻截圖）