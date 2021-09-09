披荊斬棘的哥哥 | 跌落舞台自責落淚　林志炫：抱歉打擾大家沉浸

林志炫早前被爆在錄製內地綜節目《披荊斬棘的哥哥》時，由兩米高台跌落，幸好當時並無大礙，原來這個舞台就是今次的《飛雲之下》表演。



事緣在演唱完之後，林志炫先向觀眾90度鞠躬致意，一邊拍手一邊後退時，不慎跌落舞台，他馬上回應「沒事」，其後一層一層爬上舞台，回到原來的位置，繼續同觀眾道歉，令人敬佩。

事後，林志炫在訪問中非常自責：「本來好好的一首歌，大家可能會有共鳴，剩下的那種感動，被我破壞了。所以，就覺得不行，我一定要再回到台上。」說著說著，林志炫有些哽咽，更紅了眼眶。沉默一陣之後，他對著鏡頭表示：「很不好意思，是我的疏忽。」隨即還解釋道：「我要聲明，這跟我身體的疼痛沒有關係。」

今日（9日）節目播出後，林志炫在微博發表長文《抱歉打擾到大家末端的沉浸》，再度向觀眾以及同台演出的劉迦、MC HOTDOG、胡海泉道歉，他稱自己踏入歌壇30年，完美的演出是自己內心對觀眾的承諾，並憶述了事故發生的經過同就醫情況，經過各項檢查，沒有傷及頭部、骨頭等重要器官：「只是各個部位肌肉拉傷的後遺症逐漸浮現，著實有一陣子全身酸痛到夜不成寐無法自已。」發生意外至今已過去一個多月，林志炫指身體已大致康復，請大家不要擔心之餘，更呼籲大家認真沉浸《飛雲之下》的表演。

林志炫全文。（微博截圖）