女兒們的戀愛4 | 周揚青同富二代羅昊節目中分手　僅拍拖20餘日

內地網紅周揚青7月尾在戀愛真人騷《女兒們的戀愛4》中首度認愛內地億萬富二代羅昊，兩人相識兩個月便火速拍拖，想不到竟突然在節目中分手。



周揚青在節目中認愛羅昊。（微博@女兒們的戀愛）

事緣周揚青同羅昊互相在對方的臉上畫畫，兩人嬉笑打鬧，女方更大笑男方好似「黑山老妖」，令羅昊有些難受生氣，他認為上節目應該保持一個好的形象，因此當日錄完節目沒有理會周揚青便走了，之後兩人沒有任何聯絡，第二日羅昊也沒有出現錄製。於是周揚青主動發訊息，直言「把事聊開」。

羅昊不滿自己被惡搞的臉在節目中播出。（視頻截圖）

夜晚，羅昊到周揚青家溝通，經過一個半小時後，兩人最終決定做回朋友。羅昊表示，兩人都比較自我，有些東西無法相融，就沒有辦法：「因為節目會強行讓我們在一起，就把所有的好與壞揉在一起，就出問題了。因為我有很強的預感，因為我沒法把戀愛和這種類似工作這樣混在一起，這樣我就找不到喜歡的感覺了。」而周揚青否認兩人分手同節目有關：「可能就即使是沒有錄這個節目，沒有這麼快，這個問題出現，那可能慢慢地這些問題也還是會出現。」她續指道：「我其實覺得，我要找的是一個跟我在同一頻道、同一世界，然後什麼都很契合的人，但是，這段時間了解以後，你跟我不是一個世界的人，我們兩個人可能有一些東西還是不一致。」據悉，兩人僅拍拖20多日，就為這段戀情畫上了句號。

兩人經過溝通之後，決定做回朋友。（視頻截圖）