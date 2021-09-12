香港小姐2021｜Yumi鍾柔美終於成功報仇　王鎮泉被捉錯處好尷尬

《2021香港小姐競選》決賽在今晚（12日）隆重舉行，一班《聲夢傳奇》的歌手會在節目中表演，令人期待！早前被爆同娛樂新聞台主播王鎮泉有「深仇大恨」的鍾柔美（Yumi）在後台接受訪問時，終於找到機會反擊，成功報仇！



Yumi曾揚言：「王鎮泉，我永遠記住你呀！」（影片截圖）

其實兩人的恩怨緣於Yumi最驚做普通話訪問，但偏偏王鎮泉為了整蠱她，每次訪問時都會不斷問Yumi問題，搞到Yumi非常尷尬，而Yumi在其中一次訪問完結後更揚言：「王鎮泉，我永遠記住你呀！」非常搞笑！之後王鎮泉又試過在訪問中公開Yumi昔日的比賽片段，還模仿她當年青澀的跳舞動作，令Yumi尷尬到不時搖頭嘆息和掩面傻笑，更笑言想打他！

Yumi好尷尬。（影片截圖）

今次Yumi就有備而來，她首先問王鎮泉：「你有冇試過喺公眾場合做一啲唔應該做嘅嘢？」王鎮泉答道：「盡量減少啦。」點知Yumi隨即Show出一張相片，並笑言自己幾經辛苦在網上找到一張王鎮泉的舊照，相中告示牌上標示着不可倚靠，但王鎮泉就無視標誌，靠在欄杆上，被捉到錯處的王鎮泉即時非常尷尬！而反擊成功的Yumi就非常興奮：「Yeah！成功成功！」

Yumi成功報仇！（影片截圖）

睇下Yumi成功報仇後幾興奮：