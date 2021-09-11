42歲吳卓羲疑公開認戀菊梓喬　回顧多段緋聞情史被封「花旦殺手」

近期忙於拍攝邵氏新劇《廉政狙擊》的吳卓羲（Ron），在月初正式踏入42歲，但生日正日都要在工作中度過。不過昨日（10日）凌晨四點幾，Ron突然在微博出Post Tag菊梓喬（Hana），而且沒有配文，也沒有配圖，即時惹來不少網民猜測他此舉是公開戀情，高調認愛！



昨日（10日）凌晨四點幾，吳卓羲（Ron）突然在微博出Post Tag菊梓喬（Hana）。（微博截圖）

作為前TVB小生的Ron當年備受力捧，事業發展亦順風順水，向來對投資甚有心得的他在2013年以900萬購入深井碧堤半島1,200呎單位，如今已升值至1,700多萬港元，此外他還持有一層出租單位用作投資，而Ron還收藏了逾40隻Rolex名錶，擁有7架車，身家豐厚。現年42歲的Ron保養得宜，依然保持着昔日的小生形象，憑着靚仔外形迷倒萬千少女的Ron，不但大受粉絲歡迎，緋聞亦多蘿蘿，當中他與內地女星張馨予的一段情至今為人津津樂道，而Ron更有「花旦殺手」之稱！

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