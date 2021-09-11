王菲15歲愛女李嫣與閨蜜同遊　着熱褲用Hermès手袋引關注

樂壇天后王菲與前夫李亞鵬的愛女李嫣當年出生時，因患有兔唇裂顎而要四出求醫，父母更為了她成立「嫣然天使基金」，為兔唇嬰兒提供協助，引起廣泛關注。王菲與李亞鵬在2013年離婚後，李嫣由李亞鵬繼續撫養，日漸長大的她亦變得愈來愈有自信。今年5月剛剛過了15歲生日的李嫣在扮靚方面甚有心得，日前有網民在北京環球影城偶遇李嫣同閨蜜周巴黎，身穿牛仔短褲的李嫣，一雙長腿十分吸睛，不過就有不少人留意到她放在枱上的手袋！
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據知李嫣所用的這款手袋應該是名牌Hermès的Picotin Lock Bag，雖然奢華程度可能比不上Birkin或Kelly，但同樣屬於經典款，受到不少人的追捧，而且價錢較為相宜，售價兩萬元左右，屬於入門款選擇，低調又實用。其實王菲同李亞鵬一向對愛女李嫣寵愛有加，2019年李嫣曾遠赴瑞士留學，入讀著名貴族學校博所萊伊學院（Collège Alpin Beau Soleil），每年學費約90萬港元，另外需要附加費用體驗學習活動（體育、探險、文化和學術活動費用）約16萬幾港元、國外體驗學習活動費用4萬幾港元，校服費亦要4萬幾港元。
身為天后的女兒，李嫣的一舉一動都備受外界關注，有報道指王菲曾帶着囡囡到名店掃貨，短短兩個鐘就豪使10萬元。而李嫣亦曾因周身名牌而被批炫富，之後她索性將名牌袋的Logo遮住，避免再惹來爭議。女大十八變的李嫣盡得媽媽王菲的真傳，身形高䠷，又鍾意化妝、染頭髮和玩紋身貼紙，令她的外表看起來比實際年齡成熟不少。
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