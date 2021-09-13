你看不到的《香港小姐2021》決賽　有位港姐家人獲曾志偉星級招待

《2021年香港小姐競選》完滿結束，由宋宛穎大熱姿態奪得冠軍，梁凱晴奪得亞軍，而「友誼小姐」邵初則「爆冷」奪得季軍，楊培琳得到最上鏡小姐。今屆香港小姐競選看點除了養眼的泳裝環節之外，也有十分多值得一看的，「歌神」張學友現身尤如演唱會一般連唱三首歌當然是重點，其次藝人們的衣着亦相當有心思且搶眼，台上丁子朗和周嘉洛兩位主持的透視Look更是「性感」過全場女藝人與12位佳麗加埋總和...



《2021年香港小姐》冠軍宋宛穎，亞軍梁凱晴，季軍邵初同時奪得「友誼小姐」。（葉志明攝）

12位佳麗穿上比堅尼泳衣，也及不上丁子朗和周嘉洛的see through套裝「性感」，事後他們接受《香港01》訪問時表示，原來是化妝間姐姐幫他們「九秒九」換衣服。

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歌神張學友一出場，全場興奮。（梁碧玲攝）

現場欣賞就好似睇張學友演唱會一樣，一個字，正！

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今屆香港小姐選舉較少藝人出席，不過位位都十分有份量，而節目前「紅地氈」部分的焦點就是謝嘉怡的「Deep V裙」和馮盈盈的「透視裝」之爭，但馮盈盈卻激動澄清身穿的並不是透視...

嚴格講，馮盈盈呢套只稱得上是「透薄裝」，因為有打底。（林迅景攝）

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節目中發生一段小插曲，或說是失誤，令原來完美的節目安排出現一點缺憾，最後曾志偉更親自到台下了解事件並處理。

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雖然在環節上出現些少差誤，但仍毫不影響觀賞性，節目後志偉哥更「滿場飛」，招呼貴賓之餘還找各個節目主持傾偈，離遠睇表情就似乎是訓話，實質其實是為各個主持指點一二，特別是經驗不多的丁子朗和周嘉洛，更差不多傾談了十多分鐘。丁子朗和周嘉洛的「訓話」結束後，志偉哥又找了陳凱琳傾了好一會兒。

曾志偉同錢嘉樂、丁子朗同周嘉洛真係傾咗好耐。（葉志明攝）

忙碌過後，他又繼續招呼到場的嘉賓，臨走時還替來賓夫婦與當選的香港小姐合照，要勞煩志偉哥親自掌鏡拍照，實在罕有！不過睇真啲，這一對來賓與應屆香港小姐季軍邵初似乎十分稔熟，難道是屋企人？

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