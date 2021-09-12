香港小姐2021｜冠軍宋宛穎起底　出身單親家庭與爸爸冇聯絡

《2021年香港小姐競選》落幕，就正如曾志偉話齋：「冠軍得一個。」選舉結束當然是有人歡喜有人愁，今屆由宋宛穎當選成為2021年香港小姐冠軍，梁凱晴成為亞軍，而邵初則成為季軍。



準決賽時宋宛穎表現已經十分好。（資料圖片）

講起今屆冠軍宋宛穎（Sabina Mendos），其實來頭也不少。她的媽媽也是選美冠軍，而且是1990年澳門小姐亞軍的文寶雪，遺傳了「美貌與智慧」的優良血統。她在準決賽時分別以「淡雪草苺」、「香印提子」、「蘋果」三種不同生果形容大會評判朱玲玲、王幼倫及余錦基，答案水準之高令在場藝人們都拍攔手掌，而決賽當晚，她的表現都十分出色。

宋宛穎細細個已經係美人胚子。（網上圖片）

除了口才了得，她自小也受到媽媽的悉心栽培，6歲已經開始接觸各種舞蹈，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞。小時候還曾到過薛家燕藝術培訓中心學跳舞，不過她自言目的就只是因為可以「上電視」：「因為嗰時話喺嗰度學係可以上《歡樂滿東華》同埋兒童節目架嘛，我好記得我係上過2010年嘅《歡樂滿東華》！」

宋宛穎身材好好。（資料圖片）

宋宛穎早前接受《香港01》訪問時，也透露自己參選的原因：「媽媽好支持，係佢強力推薦我嚟，因為港姐都係佢嘅夢想嚟㗎，同埋選港姐都係我計劃之中，所以就嚟咗啦。」還笑言媽媽經常督促她的起居飲食：「我而家每一餐都要同佢匯報，食乜都要影張相問吓佢，見我有時間就會叫我去個PT（personal trainer，私人教練），差唔多好似我經理人咁。」

宋宛穎不止有美貌，也同時是一名高材生。（資料圖片）

她同時也是名高材生，畢業於多倫多大學的生物化學及人類生物學，訪問中她也表示過，除了做香港小姐，另一個夢想就是成為一位醫生。

宋宛穎是中葡混血兒，擁有四分一葡萄牙人血統。她接受《香港01》訪問時說：「爸爸係葡萄牙加asian，所以已經half咗。」記者問及她爸爸的狀況時，她就直說：「其實我屋企係單親家庭，我好細個嘅時候佢哋已經分開咗，所以我都唔係好清楚佢做緊乜，真係，我同佢冇乜聯絡，大約十幾歲嘅時候已經好少聯絡。我仲有個孖生嘅妹，所以媽媽就要一手一腳湊大兩個女，好多嘢都要雙倍，學費呀都一齊嚟。」開心都係雙倍？「應該係，哈。」

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