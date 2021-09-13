港姐2021 | 宋宛穎中葡混血五官夠突出　被指撞樣17年冠軍雷莊𠒇

年度選美盛事《香港小姐競選2021》三甲昨晚（12日）出爐，由8號宋宛穎奪冠，15號梁凱晴及14號邵初則分別奪下亞軍及季軍。



港姐三甲出爐。（梁碧玲 攝）

身為中葡混血兒的號宋宛穎（Sabina）不單五官輪廓夠突出，且出身選美世家，媽媽文寶雪是1990年澳門小姐亞軍，冠軍則由其表姨媽奪得。她自小精通七種舞藝，在加拿大多倫多大學畢業，雙修生物化學及人類生物，是高學歷和高顏值兼備的代表。雖然她在昨晚的問答環節被指表現失準，但仍深獲評判歡心榮獲冠軍。

雷莊𠒇是2017年的香港小姐冠軍。（資料圖片）

Sabina獲獎後，有網民表示Sabina五官輪廓與2017年港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）十分相似，同樣是眼大大，鼻高高，嘴部偏大，臉型亦較長。雷莊𠒇卸任後沒有繼續簽約TVB，反而返回加拿大發展。她曾經表示在港生活不快樂，寧願在加拿大過寫意生活。她現在不時會在IG拍片及分享生活片段。

雷莊𠒇早前在IG分享自製短片。（IG@juliettelouie）

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上屆三甲！（梁碧玲攝）

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