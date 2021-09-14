人民日報 |流量明星被捧要風得風　自身冇實力零演技遲早會下台

近半年多以來內地有不少藝人接連出事，從鄭爽代孕棄養﹑被爆收取高價片酬涉逃稅，吳亦凡涉強姦未成年少女﹑張哲瀚疑「親日」風波等，引來多間官媒批評，目前他們已經遭到全面封殺。近日，「人民日報」再度針對一些零演技的「流量明星」發表文章，強調靠資本製造的「塑料演員」遲早會涼涼的，指出演藝之路會走不長久，引來網友熱烈討論。

有不少明星接二連三出事。（視覺中國）

從「人民日報」發表的文章可見，指出「塑料演員」收入高﹑出鏡率高﹑人氣高，但他們對於自己從事的專業上卻一點都不放在心上，靠着粉絲﹑資本的追捧使他們招搖過市，要風得風要雨得雨，形成歪風影響社會。

然而靠着過度包裝﹑資本力捧的明星，雖然能紅極一時，不過始終缺乏專業能力演藝之路絕對是走不長遠的：「對一些沒有演技更沒有對德的「塑料演員」而言，等待他們的必然是涼涼。」另外，文章還強調行業內有多個協會已加大治理演藝界的亂象，「反對畸形審美」﹑「反對唯流量至上」等，這一些政策已經傳遞鮮明的信號，再三表明一位演員沒有藝德同演技就沒有安身之本。

「人民日報」發佈文章批評。（微博圖片）

而文未亦提到「甚麼是好演員」，強調首先要品行好，遠離浮躁，努力涵育藝德，潛心鑽研，努力錘鍊演技，真正拿出好的作品，這樣作品才能活在觀眾心中，這就是好演員。不少網友都支持官方大理整頓，認為身為一名演員要有演技專業能力才是基本門檻，希望演員可以用作品去說話。

「人民日報」講「塑料演員」。（微博圖片）