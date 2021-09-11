張鈞甯硬起來向8網友提告　要求收律師信24小時內刪文章同道歉

台灣女星張鈞甯日前被網友挖出，其多年前在「國立中央大學」就讀碩士時候的論文，題目為《我國演藝人員經濟管理之法制問題》，將台灣劃分為國家範疇，令她被質疑是「台獨」分子，引起軒然大波。隨即已第一時間向外作出澄清同委託律師搜證處理的她，近日其代表律師已向8位網友作出提告，限在收到律師信24小時內刪除不實文章同向張鈞甯道歉。

張鈞甯被質疑是「台獨」。（視覺中國﹑微博圖片）

台獨」分子事件影響的張鈞甯，其代表律師「北京國樽律師事務所」近日已經針對透過「豆瓣」﹑「新浪微博」﹑「百度新聞」等平台的部分用戶作出嚴肅追責，直言部分用戶向公眾發佈﹑傳播誹謗性言論同不實信實，引起眾多不明真相的人對張鈞甯產生誤解與質疑，已嚴重損害了張鈞甯的個人名譽同人格，痛批造謠的網友「性質極其惡劣」。

張鈞甯代表律師已經向有關網友發出律師信。（視覺中國）

已向8位網友發出律師估信的張鈞甯，在信中強烈要求他們在收到律師信24小時內，立即停止傳播並要刪除所有誹謗性言論的不實信息。同時亦要在平台個人脹帳戶向張鈞甯賠禮道歉，而道歉內容要經律師審核同刊登時間不少於7日，看得出網友的行為已經踩過張鈞甯的底線，所以其硬起來作出提告，廣大網友都相當支持。

「北京國樽律師事務所」近日已經針對不同平台的部分用戶作出嚴肅追責。（北京國樽律師事務所微博圖片）