內地推「清朗行動」整頓娛樂圈　超過600間藝人工作室註銷引猜測

最近針對娛樂圈亂象頻生，內地官方當局就推出了加強版名為「清朗行動」的措施，列出10條新規整頓娛樂圈。然而，在這個敏感時期有網友就發現有多位藝人已陸續註銷工作室，根據內地知名信息網「天眼查」在微博顯示，今年內已經有超過600位藝人﹑經紀相關企業註銷公司，數目之多引起外界有不少猜測。

近半年多以來有不少藝人接連出事。（視覺中國）

對於近來有多位藝人因涉強姦﹑逃稅﹑桃色醜聞等事發生，已經大大影響年青人同社會，引來多間官媒作出嚴厲批評。近日，廣電總局更在北京召開廣播電視網絡視聽文藝工作者座談會，強調從事文藝工作者要「明大德﹑立大德，厚植愛黨愛國情懷，要守公德﹑嚴私德，以高尚品行樹立良好社會形象」等，明顯要提醒一眾明星需潔身自愛。

有多位藝人工作室陸續註銷。（視覺中國）

然而，在廣電總局召開座談會的同一日，內地知名信息網「天眼查」就在微博貼圖表示，截至8月27日為止，今年內已經有660多家藝人紀紀相關企業註銷公司，而明星關聯的公司有超過40家工作室註銷，包括劉詩詩﹑唐嫣﹑文章﹑李現﹑鄧超﹑林心如﹑王寶強等，突然在這個敏感時刻註銷工作室，於是引起外界各種猜測。

「天眼查」貼圖表示有超過40位藝人註銷工作室．（微博圖片）

而有網友就猜測可能同稅務有關，針對多位明星們突然註銷工作室的行為，據內地媒體報導指出，如果有相關人員曾經確實存在主觀刻意偷漏稅行為，即便註銷工作室，亦會將受到懲罰。如納稅人同扣稅義務人自己計算錯誤，主觀上是沒有偷稅抗稅騙稅的意圖，在沒有繳稅或少繳稅情況下，稅務機關三年內是可以追繳稅務，還可以要求夜滯納金。所以明星工作室即使註銷後，如果確實存在違法是完全不影響後續的追責。