我家無難事｜鮑起靜與方平相愛42年　曾被家人反對如今苦盡甘來

在劇集《我家無難事》中，鮑起靜飾演一位丈夫早逝，擁有三位子女加一個孫子的慈祥老人，為這個「家」解決任何難事。現實中的鮑姐其實擁有一個幸福美滿的家庭，與丈夫結婚已經42年，依然相愛如昔，被視為圈中典範，而女兒則有兩名兒女，三代同堂享盡天倫之樂。

鮑姐與女兒一家。（FB@Nina Paw - 鮑起靜）

鮑姐入行不久便認識了電影演員方平，當時他們一同參加長鳳新電影訓練班，畢業後他們也有不少合作，經常飾演兄妹，而鮑姐也曾說過，當時英俊的方平非常受女生歡迎，誇張地表示十年間有過百名女友。直到1979年拍攝電影《白髮魔女傳》時假戲真做，兩人的愛情萌芽，但當時鮑姐的身邊人都不看好他們的關係，連鮑爸也表示方平女人緣太好。

兩人的戀情曾不被看好。（資料圖片）

不過，兩人很快便決定結婚，而且同年已經誕下女兒，看見決心之大。兩人結婚後，相相離開電影公司，不過為了養家，也不能完全沒有工作，於是鮑姐決定放棄自己在電影圈的地位，加入麗的（前亞視）由綠葉做起。鑑於當時的經濟環境，即使鮑姐懷有第二胎，也忍心放棄胎兒，在幾日前鮑姐接受訪問時說：「每個家庭做媽媽都係特別辛苦，付出特別多，我自己嗰時又要返工又要湊女。」當年方平繼續做製片人加導演，而鮑姐在亞視打滾多年，也在電影圈從新站起來，2009年憑《天水圍的日與夜》奪得影后。

鮑姐2009年憑《天水圍的日與夜》奪得影后。（《天水圍的日與夜》劇照）

對於夫妻相處之道，鮑姐曾接受過電台訪問，她笑說最初身邊很多人不看好這段婚姻，加上又是姐弟戀，當時她自己也沒想過一拍拖就維持到現在。訪問中鮑姐說：「我當時真的好愛他，有這個緣份自己懂珍惜就夠，不論長短都好。」鮑姐又指自己是個很沒安全感的人，和方平一起就有倚靠，好喜歡這個感覺，好安心。鮑姐還打趣道方平是個潮州大男人，每日都要服侍他斟茶遞水，飯後果沒幫他切好就不吃。當然，鮑姐係講笑咁講，其實她對家人真的無微不至，兩夫妻能相親相愛40年，當中互相的包容和尊重才是最緊要，這個道理，年青一輩真的值得好好學習。

兩人依然相愛如昔。（FB@Nina Paw - 鮑起靜）

鮑姐早幾日表示剛在福建完電影拍攝，之後會到佛山工作，最難受是要在酒店隔離。「每日都期盼三餐食飯 ，所以希望疫情快啲過啦 。」（葉兆康攝）

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