BTS防彈少年團獲授予外交官護照　19日將隨文在寅總統訪美

BTS防彈少年團7位成員昨日（14日）受邀前往青瓦台，獲文在寅總統委任為「未來一代和文化的總統特別使節」，並獲授他們韓國外交官專屬的紅色護照，粉絲紛紛祝賀偶像再一次達成不可能的成就。



BTS防彈少年團除了獲授外交官護照外，亦從文在寅總統手上接過任命狀及總統提名的鋼筆。其中隊長RM講到一直苦惱要如何報答收到的愛，因此很榮幸總統給予了他們一個非常好的機會。有粉絲笑言，作為見慣世面，登上過無數國際級舞台的BTS防彈少年團昨天竟然表現有些少緊張。雖然成員戴上口罩未能清楚看到表情，但從7人的小動作也略知一二。

BTS防彈少年團獲授予外交官專屬的紅色護照。（Twitter/@bts_bighit）

韓國護照分三種，藍色是一般國民用；紅色是外交官用；綠色則是官用專用。（網上圖片）

而BTS防彈少年團亦將於本月19至23日，跟着文在寅總統一行人拜訪美國，出席於紐約舉行的第76屆聯合國大會。這次大會主題為「可持續發展目標」，文在寅總統將第5次在大會上進行演講外，由於BTS防彈少年團對未來一代也有着重要的影響力，因此粉絲都非常期待組合這次會有甚麼樣的發表。

BTS防彈少年團將於19日隨文在寅總統拜訪美國。（Cheongwadae）

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BTS防彈少年團有機會親身到場，粉絲略嫌可惜。（MTV）