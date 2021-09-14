姜濤試過多次暈低身體不適　曾爆排舞突然暈倒工作量極大粉絲心痛

人氣男團MIRROR成員姜濤自出道以來接job「冇停手」，除了拍劇出歌排舞外，又密密拍廣告和品牌宣傳活動等等，時間表排到密密麻麻。周一（14日），他與隊友呂爵安（Edan )、盧瀚霆（Anson Lo)、柳應廷（Jer）齊齊在尖沙咀出席品牌活動，四人到商場與鏡粉見面時，姜濤出場不久後，在影大合照期間突然暈倒跌下，三位成員即時扶他起身，他狀甚痛苦，報道一出，隨即引來大量姜濤擔心他的身體狀況。事實上，姜濤也曾在出席活動時腳軟要坐下來，所以姜糖的擔心不無道理。



人氣王姜濤工作量非常大。（IG@keung_show）

姜濤今年情人節與Jer和江𤒹生（AK）出席線上演唱會，在訪問期間，姜濤要三度坐在舞台邊稍息，他指直播現場空氣有點焗促，因此訪問當刻感到有點不適，不過強調自己可以繼續表演：「唔緊要嘅，好快就冇事，多謝，有心。（可以繼續表演？）可以呀，陣間出去唞一唞氣就冇事。」當時已引來姜濤的關心，其後姜濤於IG發文安撫姜糖，表示︰「請大家放心，我身體冇事。」

姜濤暈倒前一刻片段曝光 眼神空洞擠出笑容工作態度勁專業

姜濤暈倒惹姜糖擔心爆喊 花姐代報平安：今早有少許胃痛加上焗

【有片】姜濤突然暈倒﹗出席活動突然不適工作人員攙扶下離場

姜濤出席品牌活動時暈倒，工作人員和隊友大為緊張。（資料圖片）

另外，姜濤在今年演唱會前夕時開live與粉絲剖白心事，在live尾段時，姜濤表示自己在排練時曾突然暈倒，他說：「我琴日呢…排排下舞，突然之間暈低咗，我事後先知道，可能真係太眼瞓、太攰，有啲暈，加上全日冇乜食嘢，突然之間暈咗，好白痴呀…呢件事，我有食返嘢，所以大家唔使擔心。」

今年情人節MIRROR三子舉行線上演唱會，姜濤在接受媒體訪問期間，多次坐在台邊稍作休息，又不時靠在AK旁邊。（梁碧玲攝）

除此之外，姜糖一向擔心姜濤的腳傷，他在入行前曾在打籃球時弄傷右腳，韌帶撕裂，他在19年時曾透露會做手術，配合物理治療，預計休養兩、三個月就能痊癒，但直到去年拍攝MV時，他在IG上載了一段MV花絮，他跪地停頓了一會，再慢慢站起身叫痛，貌似腳患仍未痊癒。今次暈倒前，他在IG連出多個story剖白心情，也令人關注，加上姜濤常常減肥，他曾在MIRROR舉行首個演唱會前接受《香港01》訪問，表示︰「佢哋人人喺度食宵夜，我就喺度咬蘋果，夜晚淨係食一個蘋果。」令人揣測他會否是因為減肥過度，加上前一天很晚睡，致今次的事件發生，雖然之後MIRROR的經理人花姐（黃慧君）有在IG為姜濤「報平安」，指他是胃痛，加上現場環境焗，所以腳軟「跣低」，不過相信姜糖們仍非常擔心。

點擊下圖看姜濤暈倒前的片段截圖︰

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姜濤前一晚連po多個IG story︰

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