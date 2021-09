被譽為「Fashion奧斯卡」的紐約大都會藝術博物館服裝學院慈善晚會(Metropolitan Museum of Arts, Costume Institute Gala,簡稱Met Gala),自1948年起舉行,每年都會有不同的主題。今年的Met Gala 因疫情而延期至9月13日,名人和巨星都會聚在美國大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)。而今年就因為疫情的相關社交距離措施關係,規模比以往小。今年晚宴的服裝主題是「American Independence」,主題展覽分為兩部分,第一部分的主題為「在美國:時尚的詞彙(In America: A Lexicon of Fashion)」。出席的明星及名人都悉心打扮亮相,立即帶大家看看!

點擊下圖逐格看名人明星的造型︰