61歲惠英紅曾與黃子揚拍拖反面收場　單身逾20年：當然有恨嫁過了

現年61歲的惠英紅曾經三度奪得金像獎影后，2018年再憑《血觀音》奪得金馬影后，演技備受肯定，可謂是名成利就，但其實她的人生經歷過大起大落，童年貧苦，情路坎坷，至今仍是單身。日前惠英紅拍片分享自己面對年齡焦慮的看法，並坦言自己都曾經好恨嫁：「我當然有恨嫁過了，我雖然沒有結婚，可是我還是有恨嫁的年齡階段，我知道有很多女性，都有這個階段。可是我呢，不畏年齡，也不畏外界的阻擾，我還是堅定選擇了我的事業，因為我知道，破解年齡的焦慮是做一些我自己喜歡的東西，獲得更多的機會去實現自我的價值。」



惠英紅坦言自己都曾經好恨嫁。（影片截圖）

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雖然惠英紅至今未婚，但其實她亦有過幾段刻骨銘心的愛情，據知她在年輕時期曾有一位圈外男友，兩人十分相愛，但有傳他們因為一本寫真集而搞到分手收場。當年惠英紅曾自資到巴黎拍攝了一本寫真集，當中更有全裸出鏡的相片，有指男友無法接受，令惠英紅深受打擊，兩人最後選擇分手。

惠英紅在事業上大豐收，但在感情方面就不太順利，至今單身。（IG@kara_waiyinghung）

專演反派的黃子揚獲封為娛樂圏「十大惡人」之一。（影片截圖）

而另一段最為人熟知的戀情，就是1989年她與比她細7年的黃子揚拍拖，但拍拖3年後反面收場，原來當時黃子揚一腳踏四船，據知其中一位女友就是黃子揚的第二任太太Winnie，惠英紅更以「劫財劫色」來形容黃子揚，甚至直言這段戀情是她的人生污點，可見被黃子揚背叛的她非常受傷。而黃子揚在1998年與外籍女友Tina結婚，兩年後離婚收場，之後他與林俊賢前妻Winnie結婚，兩人在2016年離婚。直至2017年，黃子揚與比他年輕20歲的經理人BoBo結婚，兩公婆出雙入對，經常在網上大曬恩愛。

黃子揚比第三任太太BoBo大20歲，兩公婆經常大曬恩愛。（微博@黃子揚KAREL）

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已經單身20幾年的惠英紅曾自言是感情絕緣體，身邊沒有追求者，但她就認為工作才是最重要的，可以實現自我價值，而她亦透過一部部出色的作品證明了自己的實力。而惠英紅的生活亦多姿多彩，年過60歲的她保養得宜，就算是以泳裝上陣都完全不輸蝕！

依然好Fit！（IG@kara_waiyinghung）