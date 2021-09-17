張致恆超磅後台爆爭拗　大J教練發火口出狂言

林作、鍾培生的「百萬擂台戰」將於明天（9月17日）舉行，屆時除了林作、鍾培生會上擋台對打外，還有YouTuber 大J與Steven（張致恆）之戰，不過兩人約打70kg賽事，怎料昨日今日過磅時大J是69.1kg，而張致恆則超過70kg達至73.5kg。



大J、張致恆。（資料圖片）

記者會後兩人為了磅數而爭拗，張致恆堅持簽約時要求體重並非70kg，雙方你一言我一語，更鬧得面紅耳赤充滿火藥味。張致恆指自己答應參加拳賽前體重98kg，現在已減到73.5kg，已為大J遷就體重，強調自己並無違約。張致恆：「我當係一個工作機會，所以當然接啦，最初係抱玩嘅心態，不過經過五個月訓練，真係投入咗。我會盡力打唔會揸流灘。」

後台好重火藥味。（YouTube 截圖）

不過當大J指他違約時，張致恆又強調是按大會指示：「合唔合資格？可以話差少少，但唔係講到咁囉，而且我從來無去要求任何人遷就磅數，冇諗過一個工作變成有政治成份，總之我會做好自己！」但卻不肯透露要否因磅數而罰錢。

大J操得好勁。（資料圖片）

記者會後兩人就磅數問題需要裁判裁決，張致恆稱自己合約並沒有列明體重需減到70kg，而大J和教練則表示：「大家都上過擂台，知道要上台，就死都死去減，減到啱標準為止！」張致恆則全程站在一旁，由他的教練代言。最後大J為免Steven退賽，最後接受新動議，每回合的時間由本來的三分鐘比賽改成兩分鐘。最後大J教練更發火，對大J說：「聽日你同我殺X咗佢！」