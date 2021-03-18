PTGF出租女友｜鍾培生為「林鍾一戰」戒酒　︰開打前要逼盡自己

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-18 18:45

由蕭定一旗下「hmvod」開拍的話題港產片《#PTGF出租女友》，「香港電競之父」鍾培生（Derek）都有份投資，今早（18日）他接受《香港01》訪問時都有提到自己近日正在積極備戰「林鍾一戰」！ 攝影：葉志明

鍾培生表示自己現時已經好fit！（葉志明 攝）

鍾培生先講到自己投資的電影《#PTGF出租女友》，他本人不會參與任何的製作及管理，因為自己唔識，全部都會交由攝影製作、導演去做決定，而問到鍾培生近日對打拳的操練如何，他信心爆棚：「超級fit！啱啱阿一（蕭定一）走嚟想掃我啲腹肌，我已經係日日朝早7點半起身，睇下培生培心啲留言先，8點拉筋直接進入練拳狀態，教練8點半嚟到就開始練，之前我都未夠能力打入擂台，開始會做啲深少少嘅訓練，都有做返體能，嚟緊呢半年都會好守紀律咁去練。」

鍾培生與林作在記者會上火藥味甚濃。（葉志明 攝）

當提及飲食上又會如何控制時，他苦笑：「飲食上就慘喇，冇得飲酒啊！7月前可以飲4次酒，但而家已經用咗2次限額，汽水又唔飲得，我好鍾意飲汽水架！但其他好似肉個啲咁就照食，打邊爐就仲未戒到，我都好鍾意打邊爐，教練都okay嘅。」

鍾培生坦言今次目標係要盡力，要同自己有交代，對得住買飛嘅人。（葉志明 攝）

鍾培生自言現時因為都要返工，唔會全日用來練習，但在開戰前夕一、兩個月就會將自己逼到最盡，一日會操兩至三轉，一定會係爆炸性咁練。而對於拳賽，鍾培生表示有考慮會在網上設立投票詢問大家，究竟大家想睇佢一開始就KO林作，還是跟他玩足4個會合呢？他：「我都要有返一定實力先可以做到架嘛。」