林作借用《破壞之王》橋段戰術成功　賽後得戚：KO唔到我係佢損失

鍾培生、林作的「百萬大戰」昨晚圓滿結束，最終鍾培生還是K.O.不到林作，以點數取勝，而這場歷年近半年的「花生」事件亦終於落幕。對觀眾來說，最令人遺憾的是就是看不到「林作嬌喘一聲倒在鍾培生的懷裡」被K.O.，而戲劇化的是，上演了真人版《破壞之王》。林作在賽後接受《香港01》訪問時，十分得戚的直言：「戰略十分成功！」



攝影：陳順禎、周倪瑩

鍾培生最後都係K.O.唔到林作。（資料圖片）

林作在接受《香港01》訪問時說：「我認為我哋戰略實行得非常成功。」教練向柏榮指：「其實林作畀咗非常多意見，佢話好想喺呢場入面發揮《破壞之王》入面金蛇纏絲手，所以我就諗辦法幫佢，教佢一啲站立嘅鎖同埋糾纏動作，希望可以lock住鍾培生，令佢難發揮。」林作更一面認真的說：「頭先多擁抱動作，就好似佢倒在我懷裡咁。」被問到為何又沒有《破壞之王》的「無敵風火輪」一招，他笑着說：「如果有，睇怕我真係會做。」

林作嬌喘一聲倒在鍾培生的懷裡...（資料圖片）

林作和鍾培生的汗水交融...（資料圖片）

賽前鍾培生於Facebook上臨時加碼，表示K.O.不到林作就再付100萬。林作在訪問中也提及他將會獲得共200萬的款項。他說：「見到啦，四個回合之後我生勾勾企喺度，佢最少畀兩球（二百萬），一係佢就同你隻揪，啱唔啱？」林作還對住身旁的教練說：「佢（鍾培生）連我都K.O.唔到，對你（教練）恐怕都凶多吉少，所以佢最好畀兩球我。」

拳賽後雙方起爭執。（資料圖片）

記者提醒林作，鍾培生在剛才訪問中只說會給一百萬：「一百萬扣埋入場券畀90幾萬左右。」林作聽到後就說：「師傅你主持吓公道啦！」向柏榮：「你突然間射個波埋嚟好難接㗎大佬！」

林作的戰術成功。（資料圖片）

最後，林作也表示鍾培生沒法K.O.到他，就是他的勝利：「我係佢應該唔『chug』，因為K.O.唔到我係佢損失。我覺得而家應該畀啲補品同中藥佢，調理吓令佢皮膚同氣息都好啲，印堂唔好再發黑啦。」他更笑言連七仙羽都話搞唔掂：「七仙羽都話難搞！我真係戥佢擔心。唔好講笑，兩日前佢大嗌單嘢我同向師傳都仲（笑緊）。」語畢他更學鍾培生一樣，即席大叫了三聲。

在早前的過磅上，鍾培生忽然咆吼。（資料圖片）

林作在賽後學鍾培生咆吼，好好笑。（資料圖片）

同場加映：林鍾大戰｜連打三回合 大J點數擊敗張致恆獲勝！