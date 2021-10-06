數據揭秘10大最具人氣台劇女星　最強小三張家瑋原來係比堅尼皇后

台灣八點檔鄉土劇特有的魔性吸引力，讓大人小孩通通一秒被收服，部部演出上百集、好幾年，頻頻收穫新舊觀眾，你也GET到它的魅力點了嗎？



除了劇情反轉再反轉、時事梗話題火速跟上外，扛起大樑的演員們更是八點檔的靈魂啊～尤其一個個漂亮又能演的女演員，美得讓人驚豔又搶眼！《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，集「話題、演技、美貌」於一身的八點檔女星，誰最受到網友的討論，這Bling Bling的女神光實在太閃啦！

十、張家瑋

《大學生了沒》出身、曾獲得比堅尼皇后大賽冠軍的張家瑋，身材火辣、小巧的瓜子臉，從2015年的《嫁妝》踏入八點檔的世界，在《大時代》中飾演惡女游素素，不斷使壞讓觀眾在電視機前都森氣氣、咬手帕，《多情城市》中更是搶走別人的老公，成為最強小三，不過私下的她常義賣、做公益，大跳國標舞更是辣到讓人噴鼻血～

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九、蘇晏霈

大大雙眼、笑起來甜美可愛，蘇晏霈應該是許多八點檔觀眾心中的「好媳婦代表」，從《娘家》開始，她就多次擔綱八點檔女主角，近來在《多情城市》和王凱、黃文星三角戀更是讓觀眾入戲不已，除了八點檔外，她先前在《我的婆婆怎麼那麼可愛》中更是化身只想戀愛的單親媽媽，亮眼表現讓人期待她再接拍下一部戲。

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八、王宇婕

「依依～」最近《天之驕女》中毒的觀眾們，肯定都懂這個難過心情！近幾年加入八點檔的王宇婕，台語對她來說是一大考驗，更何況是高壓、隨拍隨上的台語八點檔，不過她克服困難，接拍多部如《炮仔聲》、《甘味人生》等，其中壞女人「王妍熙」更是讓她一炮而紅，因為真的讓人恨得牙癢癢啊～

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七、侯怡君

壞女人要壞得不討厭、壞得讓人喜歡很不簡單，侯怡君過去在《台灣龍捲風》林安娜、《台灣霹靂火》林麗花，機關槍式的潑婦罵街，讓人聽了通體舒暢，流利快嘴啪啪啪連噴，讓人印象深刻，甚至登上「台灣經典5大惡女代表」，近來她在《幸福來了》、《多情城市》上演高張力情緒戲，內心情感十足，演技讓網友都佩服。

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六、陳珮騏

走在八點檔最前端！陳珮騏因出演強勢女角，正義感十足、火爆性格成為「台灣瘋女人之光」（誤），除此之外，她和女演員李亮瑾更在《世間情》中上演「女女戀」，挑戰八點檔觀眾的感情觀，但也圈了一票年輕人受眾，近來她在《天之驕女》的一場「三段式演技」更是被網友推爆，八點檔女神她扛得住！

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五、曾莞婷

修長雙腿、天使小臉，可辣可帥的曾莞婷從台語劇起家，在《世間情》中演活壞女人，讓觀眾又氣又愛，她演得戰戰兢兢，甚至還有朋友的媽媽太入戲，叫朋友離她遠一點呢！近幾年雖然只在《炮仔聲》搶眼客串、沒再主演八點檔，仍有綜藝、戲劇作品《天巡者》亮相，她也表示很想再跟昔日戰友一起飆戲，敲碗期待女神降臨啦！

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四、白家綺

「辣媽」白家綺從八點檔走紅，在《夜市人生》中詮釋丁珮琪一角，潑辣的性格、火辣的身材，快嘴吵架沒在怕，氣勢直接贏一半，也奠定白家綺略為強勢的人設，隨後也接演多部八點檔《風水世家》、《嫁妝》、《幸福來了》等，雖然目前重心放在家庭，但人美心善的白家綺仍深深受到觀眾喜愛。

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三、陳美鳳

「台灣最美麗的歐巴桑」怎能錯過八點檔女神封號！從《長男的媳婦》坎坷的人生，到《夜市人生》裡為母則強，婚姻路途依舊絆腳石不斷，悲劇主角根本美鳳姊無誤，此次相隔7年再回鍋《黃金歲月》，魅力依舊不減，而身為「民視當家一姊」，魔鬼身材、實力演技派、觀眾緣No.1，一姊94讚！

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二、王彩樺

現在最當紅的「國民丈母娘」也上榜了！號稱「台灣濱崎步」的王彩樺，平時搞笑尺度拿捏得當，能夠扮醜也能夠火辣熱舞，知名度高，出演多個戲劇、電影、MV等，演戲很有自己的風格，內心戲情感豐沛，總能逼出許多人的眼淚，現在正趕拍《黃金歲月》的她，在多人的八點檔中，還是能碰撞出不同的火花，不愧是彩樺姊！

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一、王瞳

八點檔女演員盤點，王瞳絕對榜上有名！年輕時以「童年阿珍」出道，，她自然的演技，靈巧可愛的模樣，在許多觀眾的心裏留下無可抹滅的印象，就此開啟本土花旦路線，從三立演到民視都有她的作品。出道20多年的她，堪稱是「民視小公主」，日前經歷一段「八點檔戀情」後回歸拍戲，每每開口、露面依然是時下最紅話題。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

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分析說明：研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年9月16日至2021年9月15日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『八點檔女演員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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