38歲陳意涵傳凸眼暴瘦　IG拍片回擊：眼睛很凸嗎？臭網友

陳意涵與導演老公許富翔婚後育有一子小初，近來透露已經喜懷第二胎，她最近貼出新照，赫見凸眼暴瘦模樣，讓粉絲相當擔心。



她經紀人則代為表示身體一切健康，並未變瘦，仍與生小孩之前一樣是48公斤，陳意涵稍後也貼出影片，回擊網友「眼睛很凸嗎？臭網友」

按圖看清陳意涵新照及回擊網友影片！

至於為何看起來變瘦，陳意涵昨日透過經紀人，向本報回應，自己的體質並不易胖，即便懷孕也是一樣，「第一胎還有變胖3公斤，這次反而沒變胖」，照片則可能是角度問題，並非真的是暴瘦，外界不用擔心，雖然陳意涵總表示自己沒有飲食控制，一向不忌口，不過她固定每天做瑜伽，也很常爬山，還笑稱自己這次孕吐比較嚴重，可能因為這樣不容易胖。

陳意涵二胎是生女兒，預產期是11月上旬，也是老公許富翔執導電影《詭扯》的上映日，而她在片中也有特別演出，她飾演的「謎樣女鬼」是電影亮點之一。

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