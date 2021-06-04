陳零九確診｜數據分析10大狼人殺男神　09大神竟輸畀邱鋒澤黃偉晉

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-04 23:30

娛樂百分百「凹嗚狼人殺」在台灣紅透半片天，節目人氣成員們組成男子團體四堅情，2020年加入成員婁峻碩後更擴大成為「W0LF五堅情」演唱過多首膾炙人口的經典好歌，不僅節目討論度爆表，也變成為網友們認識新生代藝人的舞台。

這些狼人殺男神們不僅要會玩，懂得耍心機、邏輯推演，技術含量高，更兼具高顏值、魅力個性，累積大批粉絲，替節目帶來娛樂效果，成為重要看點，其中你最喜歡誰呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你近一年網友討論度最高的前20大男神，來看看你支持的偶像有沒有上榜吧！

NO. 10 嘻小瓜

渾身都是舞蹈細胞，曾在眾多綜藝舞蹈節目拿下獎項，也是國民女神twice周子瑜出道前的舞蹈老師，過去曾出過單曲〈上等破麻〉、〈無動於衷〉等曲，上節目總是打扮得光鮮亮麗的小瓜，曾坦言自己「沒心機」導致初玩狼人殺很受挫，加上網民攻擊，讓他曾經壓力大到錄影「手抓到流血」，但也有許多粉絲看到他努力認真的一面，在萬聖節特輯中，黑魔女裝扮驚艷全場，遊戲中跟小賴姊妹翻臉，兩人走位對峙效果滿點，同時他個人YouTube頻道經營用心，曾砸重本做出的WHOS NEXT GIRL節目，受到越來越多網友關注。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12 + 12 + 12

NO.9 李岳

早期在台灣幼兒台以「西瓜哥哥」打響名號，濃眉電眼超放電，當年是許多小女孩心中白馬王子，多年後幾乎凍齡的他，改用藝名李岳繼續征服粉絲的心，出演過電視劇《萌學園》等劇，在狼人殺中屬於筆記型玩家，總是拿著筆抄寫重點，超認真玩遊戲的李岳，即時內心緊張，悍跳預言家仍超穩拿下MVP，敬業精神引起許多網友討論：「小時候喜歡看西瓜哥哥跳舞，長大後喜歡看西瓜哥哥玩狼殺」、「好好奇你的筆記」、「請問李岳的巨無霸筆哪裡買」可說是不老系狼人殺男神。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

NO.8 孫沁岳

以男演員身份出道，出演過多部電視劇如《1989一念間》、《三隻小豬的逆襲》等，也組過男團4ever發行EP，雖然有著男偶像高顏值，但玩起狼人殺卻很親民，喜歡不時穿插冷笑話，常常冷不防說出：「講個笑話吧」接著抓後腦勺說出有關狼的笑話，時常會被來賓吐槽：「超冷」，講完後就會低頭說：「對不起，過了」或「謝謝，過了」可愛模樣被觀眾稱為冷笑話王子，大讚他：「笑話都很有誠意」，加上遊戲中套路越來越多，邏輯也逐漸穩健，許多人也被他經營的YouTube頻道專業動漫講解圈粉，成為新一代人氣男玩家。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

NO.7 李洛洋

模范棒棒堂第六代底迪，本名劉祿存，大姐劉佳怜是活動主持人，二姊是綜藝主持人劉容嘉，三姊用過禾語辰藝名出演過《姜老師，妳談過戀愛嗎？》入圍金鐘，全家都是高顏值藝人世家，李洛洋初期藝名為小祿，因為R&B歌唱實力堅強，也擅長Locking舞蹈，多才多藝備受注目，在狼人殺遊戲中走誠懇路線，招牌金句「大家好我是誠實小郎君，走進你的心」或許遊戲技術不是最頂尖，但網友大讚他給人的感覺就是舒服又有禮貌，認真玩不走心不貼臉，謙虛認錯並努力學習，在節目中成功吸引一大票粉絲。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14 + 14 + 14

NO.6 孫生

看似瘋癲的反骨男孩孫生，人氣本身就很旺，擁有固定粉絲群，不怕生又能隨時來段幹話，效果十足，剛加入時雖然不太會玩，但因為實在太搞笑，仍受到網友歡迎：「被孫生逗得好開心」、「雖然是新玩，真的笑果十足」搞怪系玩家出頭天，招牌發言口頭禪是「來來來來」不時還會模仿起其他玩家，扮演起邱鋒澤發言超像，兩人互動被粉絲稱為「鋒生水起」，孫生看似惡搞亂玩，但實力大有進步，在單元「師傅零九救我」中認真聽盤狼人殺重點跟心得，使他表現越來越穩，成為悍跳不緊張，直覺點狼蠻準的天眼系玩家。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14 + 14 + 14

NO.5 婁峻碩

來自花蓮擁有阿美族血統，五官深邃迷人，唱起饒舌更是魅力爆棚，初期在參與狼人殺節目時，因為發言時一句帥氣霸嗆：「查個毛」成為經典，靠著超強推演力曾裸點三狼，讓觀眾刮目相看，逐漸累積網路人氣。

後來加入節目成員男團後，四堅情進化成五堅情，同時他也是成員及饒舌團體CHING G SQUAD快嘴擔當，唱腔有個性又不時散發慵懶氛圍，成為歌壇新焦點，目前跟狼人殺女神榜單中的焦凡凡穩定交往中，雖然名草有主但兩人互動自然又可愛，仍然人氣不減！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22 + 22 + 22

NO.4 賴晏駒

擅長舞蹈的小賴，在演藝圈敢瘋敢玩，扮起女裝跳舞讓人驚艷，總是在鏡頭前帶給觀眾歡笑，其實私下非常努力，小時因為父親投資失利，家境從富裕變為負債也不怨天尤人，早起去早餐店打工存錢，一步一腳印努力在螢光幕前發光發熱，讓許多粉絲被他的真誠所感動，在狼人殺節目中，展現幽默個性，擔任主持人不怯場，玩起遊戲來絕對更不會冷場，有梗又機智，有他的局都特別好笑，曾獲得2019年度總冠軍，期間他也嘗試歌唱事業，推出同志情歌《下次我會把你抓緊》、電音舞曲《娘娘槍》都大受歡迎，可說是全方位狼人殺男神！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15 + 15 + 15

NO.3 陳零九

4月9號出生加上高中以前的座號都是9號，因此取名「零九」，為了一圓歌手夢，獨自從高雄上台北打拼，從網路歌手一路打拼到加入滾石，其中單曲〈你他我〉展現真假音轉換唱功，成為當紅偶像劇《1989一念間》作為插曲，以歌手身份參與狼人殺節目主持後，展現超強邏輯，比誰得都認真的態度，遊戲筆記密密麻麻超仔細，超像上課認真的學生，被網友大讚根本是「被唱歌耽誤的邏輯天才」、「被狼人殺耽誤的創作歌手」節目上跟邱鋒澤充滿CP感的互動，音樂志趣相投的兩人也順勢組成九澤CP，廣受粉絲歡迎。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18 + 18 + 18

NO.2 邱鋒澤

來自新加坡，其實是富二代身份，但不靠家族偏要靠實力的邱鋒澤，努力學習創作以歌手身份出道，不僅才華洋溢、外表俊美皮膚白皙的他當時就出演過多部作品，累積演技與歌唱實經驗後，來台發展受到許多粉絲矚目，除了跟黃偉晉合作過單曲《斷訊》與吳心緹演唱的浪漫情歌《如果我是你》更是衝破654萬觀看，溫柔歌聲迷倒一票粉絲，網友們都喜歡他溫暖又善良的特質，不僅偶像當得好，也是原音兄弟老闆創辦人之一，玩起狼人殺記性超強，就算筆記只寫票形，也能展現精闢分析發言，不時秀台語、撩陳零九等互動，可愛又搞笑怎能讓「鋒蜜」不愛上？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16 + 16 + 16

NO.1 黃偉晉

個性搞笑又浮誇的偉晉累積超多粉絲，從歌唱選秀節目《超級星光大道》在演藝圈展露頭角，當時才18歲的他羞澀台風與現在主持狼人殺的模樣差很大，讓粉絲驚呼：「靦腆系可愛男孩變成浮誇派」，屢次險遭淘汰仍一路打進前八強，像是穿過槍林彈雨因此有「鋼盔小王子」之稱，受到矚目的偉晉後又在男子團體SpeXial以主唱大人之姿登場，同時也演過偶像劇《搖滾畢業生》男主角，當時就曾跟邱鋒澤共同創作過單曲《斷訊》，後來擔任娛百固定主持人後，兩人又共續前緣組團四堅情、五堅情，他也推過EP《背光旅行》歌喉好人緣佳，心直口快沒偶包時常是節目笑點，被粉絲笑封大嬸系玩家，成為超人氣狼人殺高玩男神。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16 + 16 + 16

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月27日至2021年05月26日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『狼人殺男神』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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