把關者們劇評｜套路十年不變　例牌成長、熱血、查案冇得變？

《把關者們》1-5集劇評



多年來，無綫的警匪片都很受歡迎，一來查案元素一直很容易製造懸念，可以留住觀眾的視線，二來一套成功的方程式，自自然然有既定思想去複製，只要故事背景轉一轉，又可以是一套新劇。除了以警隊為主的題材，其實任何紀律部隊也可以跟著這個套路，以《法證先鋒》最為成功，今次《把關者們》道理亦一樣，一樣是主線一班查案，有一班「新丁」由學堂開始訓練，兩條線發展，有成長、熱血、查案，仲唔係典型套路？

真係好典型嘅紀律部隊劇集。（劇照）

當然，並不是說這種製作方式有錯，至少可以相信會有一定的收視支撐，始終TVB知道自己的受眾口味，這種題材不會令人覺得好新鮮，但也不會像創新如《刑偵日記》般令人非常抗拒，這手法是保本，但自然不會有突破。講到突破，由警隊變成海關是也可以說成是一種轉變，至少觀眾可以知道其他紀錄部隊的情況，《把關者們》的拍攝有香港海關全力協助，TVB製作團隊獲准在香港海關學院及口岸等不對外開放的禁區內進行拍攝，讓觀眾真實了解他們的工作範疇及職能，在劇集中看得出有不少海關內部的日常的確是普羅大眾比較少接觸，這便成為了劇集在題材上的最大賣點。

其實成套劇都係宣傳海關。（劇照）

可以預期，將來每年都會見到幾部這類劇集，因為TVB在《刑偵日記》的失敗，加上《逆天奇案》的成功，知道受眾們的口味始終不能有太過大的轉變，明明都是查案劇，換一個拍攝手法和講故事的方式，結果竟然可以差天共地，相信連TVB自己都難以想像。

《刑偵日記》真係唔啱TVB嘅受眾。（劇照）

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