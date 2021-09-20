叱咤903節目大執位新主持擔正　有人為「OT編集団」上電台搭路

商台叱咤903節目《廣東爆谷》主持DJ Coline本月3日離職，晚上有兩小時節目空出，叱咤903順便大執位，今日以「轉轉轉 叱咤903 沒有時差」為口號推出新節目表，黃昏節目《買定嚟搜》取消，朱薰的節目改名《知薰 E》並調往下午2點至3點播出，《聖艾粒奶油夜校》改名為《聖艾粒LaLaLaLa》並調往下午5點至7點，3個皇牌節目《在晴朗的一天出發》、《口水多過浪花》及《早霸王》就維持不變。

DJ Colin今月初已離開903。

今次大執位重點放8位新世代身上，幾乎全線佔去星期一至五晚上的時段，當中包括4個新節目《廣東歌關注組》 （阿酸主持，下午4時30分至5時）、《叱咤樂壇 Brand Yourself》 （Woody主持，晚上8時至9時）、《強大人Get Set Go!》 （阿強主持，晚上9時至10時） 、《Bad Girl佬》 （阿正/Elsie主持，晚上11時至12時），原有節目《二人限聚》（歪歪 / 阿酸主持）、《宇宙船》（阿檸主持）就分別調往晚上10時至11時及凌晨12時至1時，奧仕卡的《失眠藥》就在同樣時間不變。

8位新世代DJ阿正、阿強、阿酸、歪歪、奧仕卡、薛晉寧、Elsie和Woody將負責星期一至五晚上時段節目。

阿正今次的「新」拍檔Elsie，其實已經合作已久，兩年前一起經營YouTube channel「加州女孩LA Girls」，之前Elsie亦客串過其阿正的電台節目。Elsie還有另一個身份——ViuTV 幕後團隊「無制限OT編集団」的Agent. L（曹梓冲）女朋友，今次Elsie正式加入叱咤903，除時為「無制限OT編集団」上電台搭路。

相關新聞：ERROR自肥企画︱Agent.L形象入屋 與女友拍拖10年仍對愛情專一