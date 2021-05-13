ERROR自肥企画︱Agent.L形象入屋　與女友拍拖10年仍對愛情專一

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-13 22:05

ERROR四位成員193（郭嘉駿）、梁業（肥仔）、吳保錡和阿Dee（何啟華）主持的ViuTV節目《ERROR自肥企画》吸引不少觀眾收看，連帶幕後製作團隊「無制限OT編集団」的「格仔導演」Mike（劉諾衡）、撰稿阿暉（麥可暉）、導演Agent. L（曹梓冲）、助理導演Sunny（方震揚／Rain. P）亦人氣急升，除了Ｍike的IG在兩周內暴升8倍粉絲，自《花姐ERROR遊2》起每每均身先士卒執行黐鬼線任務的Agent. L亦吸粉數千，一句「Secured」成為角色標誌被觀眾記住，原來他的愛情故事同樣令觀眾為之動容？

Agent. L今年28歲，畢業於澳洲昆士蘭科技大學創意工業系，除了是運動健將：行山、滑雪、籃球、桌球、保齡球瓣瓣掂，也是名副其實肌肉男，每每穿起Agent. L的特務服裝均入型入格。除此以外，Agent. L在感情生活上亦很是長情專一，與女朋友呂珮琳（Elsie）拍拖快11年，Elsie曾與張智霖合作拍網劇《最好的時光》，也是商台DJ阿正（黃正宜）的好閨密，二人一同經營YouTube頻道「加州女孩LA Girls」，不時都能在當中看到Agent. L的蹤影。

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意即二人從剛成年起拍拖至今，也經歷過遙矩離戀愛，絲毫無減二人之間的愛意；其實二人不時在個人IG放閃，大方分享甜蜜愛情故事，也看得出二人一同經歷過不少人生大事，以致每每出Po曬恩愛，朋友們均大概已經習以為常，不時留言催婚，去年6月Elsie曾在IG上載二人歷年合照大放閃光彈，並寫道：「我們的10周年，10年嘅概念係...由Web Cam冇WhatApps年代、由Nokia X6到IPhone 11世代、由異地6年大學畢業到香港投身社會，同你見證香港最壞但最有人情味嘅時勢，只希望同你一路走一路走下去，經歷更多時代。」而去年9月Agent. L亦趁着女朋友生日公開表白：「希望快啲忙完就可以多啲時間陪你，我會繼續努力比最好嘅嘢你！」實是羨煞旁人！

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