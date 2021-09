Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)連續三周成為北美票房冠軍,過去周末收2100萬美元(約1億6400萬港元),力壓奇連伊士活(Clint Eastwood)新片《Cry Macho》。

《尚氣》有望超越《黑寡婦》的票房成績。(劇照)

雖然已入映第三周,但《尚氣》的票房跌幅相對低,對比前一周只下跌39%,北美票房接近1.8億美元(將14億港元),全球收入突破3.2億美元(約25億港元),有機會超越《黑寡婦》(Black Widow)的3億7800萬美元(約29.5億港元)成績。

《沙丘瀚戰》提早一個月在海外上映,續集能否成功開拍都要旨意票房。(劇照)

至於另一年度大製作《沙丘瀚戰》(Dune),過去周末提早在海外上映,於24個地區收穫3580萬美元(約2.8億港元)票房,其中以俄羅斯成績最好,收近6000萬港元,而香港票房亦有近860萬票房,成為上周冠軍。