王力宏徐若瑄違禁群聚恐罰30萬台幣　范瑋琪留8字借中秋轉移視線

徐若瑄日前辦宴會替隔離14天出關的王力宏接風，在場還有黑人陳建州、范瑋琪夫婦及陳子鴻，但按台灣規定王力宏還有7天的自主健康管理，群聚遭轟是當地的「防疫破口」。事發之後，范瑋琪的IG湧入不少網友謾罵，衰捲風暴的她不再提油救火，選擇沉默以對，稍早更新動態祝福大家「中秋佳節平安喜樂」。
對於違反台灣防疫規範，徐若瑄火速刪掉照片並且道歉，王力宏也發文：「謝謝網友和媒體們的提醒，我真的疏忽了解隔離後的七天自主健康管理。對大家都很抱歉，對不起。我會承擔所有違規責任，剩下的三天自主健康管理也會嚴格完成。」
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另台灣衛生局疾病管制科長張惠美表示，針對王力宏違反自主健康管理與友人聚會一事，因在私人場所脫口罩並不犯法，但在自主健康管理期間，「聚會」就違反規定，可依照當地傳染病防治法第67條、第69條規定，裁處1萬台幣以上、30萬台幣以下罰鍰。
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