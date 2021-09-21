王力宏徐若瑄違禁群聚恐罰30萬台幣　范瑋琪留8字借中秋轉移視線

徐若瑄日前辦宴會替隔離14天出關的王力宏接風，在場還有黑人陳建州、范瑋琪夫婦及陳子鴻，但按台灣規定王力宏還有7天的自主健康管理，群聚遭轟是當地的「防疫破口」。事發之後，范瑋琪的IG湧入不少網友謾罵，衰捲風暴的她不再提油救火，選擇沉默以對，稍早更新動態祝福大家「中秋佳節平安喜樂」。



對於違反台灣防疫規範，徐若瑄火速刪掉照片並且道歉，王力宏也發文：「謝謝網友和媒體們的提醒，我真的疏忽了解隔離後的七天自主健康管理。對大家都很抱歉，對不起。我會承擔所有違規責任，剩下的三天自主健康管理也會嚴格完成。」

【相關圖輯】違禁群聚證據確鑿！點圖放大看王力宏徐若瑄違禁群聚的「犯罪照片」👇👇👇

另台灣衛生局疾病管制科長張惠美表示，針對王力宏違反自主健康管理與友人聚會一事，因在私人場所脫口罩並不犯法，但在自主健康管理期間，「聚會」就違反規定，可依照當地傳染病防治法第67條、第69條規定，裁處1萬台幣以上、30萬台幣以下罰鍰。

【同場加映】網傳內地「限籍令」點名9星包括謝霆鋒 李連杰王力宏孫燕姿上榜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

「機智3」無緣開拍 網紅爆「曾有主演失去新作機會」

周杰倫屌秀與球星內馬爾世紀合影 再同框好萊塢動作巨星

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】